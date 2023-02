15 éves sráccal jár a 39 éves óbudai pedagógiai asszisztens, a férfi szerint ez tök oké így

Az óbudai Krúdy Gyula általános iskola pedagógiai asszisztense azt állítja, hogy egy 15 éves srác a szeretője.

B. Zsoltot kirúgták az óbudai iskolából. Forrás: B. Zsolt Facebook

Többször is akadtak már munkahelyi gondjai egy budapesti, III. kerületi általános iskolában dolgozó pedagógiai asszisztensnek, aki azt állította, hogy a szakszervezet jogsegély szolgálata kiállt mellette.

Tényleg segítettek neki, de most kiderült, a szakszervezetet is megtévesztette. A meleg férfi több videó bejegyzésben szinte büszkélkedik a közösségi oldalakon, hogy egy 15 éves fiúval folytat szexuális viszonyt, ami akkor is aggályos, ha a férfi szeretője másik iskola diákja. A szülők szerint ilyen alkalmazottnak nincs helye az iskolában.

A férfi szerint bár 39 évesen egy 15 éves fiú a szeretője, mégsem pedofil, mert a diák már elmúlt 14 éves és saját beleegyezésével létesítettek kapcsolatot.

Az óbudai Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjainak szülei azért így sem örülnek, hogy a férfi a suliban dolgozik. A szülők képviselői, Róbert és Tibor a Blikknek elmondta:

a gyerekek is látták ezt a videót, mi is így szereztünk erről tudomást, döbbenet. Volt aki a rendőrséget is felkereste az ügyben, akik azonban tehetetlenek mert nincs elvileg bizonyíték jogsértésre. Nem a mássággal van bajunk, hanem hogy ez így került be az iskolába, hogy ez a férfi még büszke is arra, egy diákkal van együtt.

"Többször is úgy hivakozott rám B. Zsolt, mint aki segített neki az ügyeiben, valójában csak jogsegélyt kért a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetétől, munkaügyi vitában" – mondta Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője. – 'Arról nem tudtunk, hogy egy 15 éves diákkal van kapcsolatban. Mivel valótlanságot állítva velünk takarózott ebben a minden pedagógus által elítélendő ügyben, feljelentést teszünk B. Zsolttal szemben a jó hírnév megsértése miatt" – írja az ATV.

Magyarországon a beleegyezési korhatár a 14. életév. Ennek értelmében, aki betöltötte ezt az életkort az jogot formál a szabad szexuális életre.

Egy videóban B. Zsolt azt mondja, nem tartja magát pedofilnak, amiért egy fiatalkorú fiú a szeretője:

A live videóimban többször is említettem, 15 éves szeretőm van. Ez a tény sokaknál kiverte a biztosítékot, hogy én 39, ő 15. Leggyakrabban erre azt kapom meg, hogy ez pedofilia. Ez egy mentális betegség, ezzel szemben én 14 év alatti fiúhoz sosem nyúltam és nem is fogok ilyen szándékkal. És miért is ne dolgoznék egy általános iskolában azért, mert meleg vagyok, amikor szigorúan betartom a törvényeket?

A férfi szerint ő efebofil, ilyenként pedig tartósan és erősen vonzódik a 15-19 évesekhez, ő maga azonban jóval idősebb ezeknél. Ez nem sért jogszabályt, ha nem tanárként kerül ilyen kapcsolatba két ember.

Tamás Ilona Zsuzsanna az Észak-Budapesti Tankerületi Központ vezetője a Blikknek elmondta, hiába állítja be magát tanárnak B. Zsolt, a Krúdyban pedagógiai asszisztensként dolgozott 2022 májusa óta. Tanításhoz nem volt joga, még a helyettesítéshez sem, a tanórákon kívüli tevékenységet végzett, klubokat vezetett, filmet forgatott a gyerekekkel. Ebben az iskolában, nem volt munkaügyi pere, emiatt érthetetlenek az erre vonatkozó posztjai.

A Tankerület tiszteletben tartja a másságot, ám a videók, annak tartalmai, a 15 éves, diákkorú fiúról szóló kapcsolat bemutatása miatt az egyetemet végzett férfi nem maradhat gyerekek közelében. A Blikk információi szerint a bizonyítékok alapján felmondták a munkavállaló szerződését.