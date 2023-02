Teljesen ellentmondásos információk érkeztek a Fideszről

A Republikon Intézet szerint erősödött, az IDEA szerint gyengült a kormánypárt.

Kismértékben, de növelni tudta támogatottságát a Fidesz – derül ki a Republikon Intézet legfrissebb kutatásából, ami ezúttal is a Telexen jelent meg. A teljes népesség körében a kormánypárt 33 százalékon áll, ami 1 százalékos (hibahatáron belüli) növekedés, de figyelemre méltó, mert április óta folyamatos volt a lemorzsolódás, most a bíztos pártválasztóknál is erősödött 45-ről 47 százalékra. A Republikon szerint ennek egyik oka, hogy február elején megérkeztek a 13. havi nyugdíjak, miközben az ellenzék nem tudta hatékonyan igazolni, hogy a Fidesz hibás politikája miatt van válság.

Fotó: 123RF.com

Az ellenzéki pártoknál továbbra is a DK a legerősebb, a teljes népességen belül 14, a pártválasztóknál 20 százalékon áll. A Mi Hazánk támogatottsága újra csökkent: a teljes népesség körében 5, a pártválasztóknál 7 százalékos. Az MSZP és a Momentum támogatottsága változatlan: teljes népesség körében 4-4, a pártválasztók között 6-6 százalékon állnak. Az LMP erősödött. A teljes népességen belül 3, a biztos szavazóknál 5 százalékos. A Jobbik 1 százalékpontot veszített a teljes népesség, és 2 százalékpontot a pártválasztók körében – most 2, illetve 3 százalékon áll, egy szintre került a Párbeszéddel, az MKKP-vel.

Az IDEA Intézet előzőleg azt mérte, hogy újra csökkent a Fidesz támogatottsága a teljes népesség körében. Most 29 százalékon áll, ami fontos lélektani határ, az intézet 2019. január óta egyszer sem mért 30 százalék alatti támogatottságot a kormánypártnál, és mostanra minden olyan szavazó, aki a tavalyi kampányban a kormánypárt mögé állt, eltűnt. Ők a biztos szavazóknál a Fidesz támogatottsága 48 százalékra mérték.

