Novák Katalin rendelte meg a férje katonaheteiről szóló filmet, tehát mi fizethetjük a first gentlemant bemutató családi videót

Miután kiderült, hogy az államfő férje alezredesként tette le önkéntes tartalékos esküjét, a Magyar Hang megkérdezte Novák Katalin hivatalát, ki rendelte meg a first gentleman katonaheteiről szóló filmet és az mennyibe került. Veres István egyébként öt hét alatt abszolválta az önkéntes tartalékos katonai kiképzést, mely egyenesen alezredesi rendfokozatba emelte őt. Ez azért is meglepő, mert egykori hivatásos katonák is csak 20-25 év példaértékű szolgálat után juthatnak hasonló tartalékosi rendfokozatba, amennyiben nyugdíjazásuk után is a seregben maradnak – tudta meg a Magyar Hang.

Fotó: Facebook/Novák Katalin

Novák Katalin hivatala közölte, a kiképzésről és eskütételről készült rövidfilmet az elnöki hivatal készítette.

A köztársasági elnök közösségi médiás felületeire csak az elnök tevékenységével összefüggő tartalmak kerülnek fel, amely tartalmakat minden esetben a Sándor-palota készíti el

– ezt válaszolta a Magyar Hang azon kérdésére Novák Katalin hivatala, hogy ki rendelte meg az elnök asszony férjének, Veres Istvánnak a katonaheteiről szóló filmet.

A Novák Katalin oldalán közzétett, a fókuszban végig Veres Istvánt tartó rövidfilm tehát közpénzből készülhetett.

Novák pedig a hadsereg főparancsnokaként maga is ott volt férje eskütételén, a ceremónia után boldogan ölelte meg párját; lényegében egy profin elkészített családi videót láthattunk, melyet az állampolgárok fizethettek

- fogalmaz a Magyar Hang.

A film költségeit nem árulták el. A Sándor-palota megerősítette: Veres István végzettsége, szakmai tapasztalata, kora és a civil életben betöltött beosztása (a Magyar Nemzeti Bank igazgatója) alapján lett alezredes. Azért mintegy nettó 200 ezer forintos rendelkezésre állási díj, aktív szolgálata alatt a főtiszteknek járó nettó több mint 460 ezer forint illetné meg, de a pénzt nem veszi fel, jótékonysági célra fordítja, felajánlotta a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítványának.

Bár kinevezése után gyakorlatilag felesége parancsnoksága alá kerül – és egyszerre tölt be vezető pozíciót a honvédségnél és a kormánytól független jegybanknál – a Sándor-palota biztos benne, hogy nincs szó összeférhetetlenségről

- írta a Magyar Hang.

Íme, a kisfilm: