Ahogy arról már beszámoltunk, kedden 9 óra után nem sokkal a Momentum politikusai – köztük Orosz Anna, Gelencsér Ferenc, Fekete-Győr András – és Hadházy Ákos ellenzéki politikusok egy csoportja nekiállt lebontani a Karmelita előtti kordont.

Fotó: Facebook/444

Ezzel kapcsolatban tett most közzé pár gondolatot Facebook oldalán Hadházy Ákos független parlamenti képviselő, aki szerint van annak is azért szimbolikus és egy gyakorlati jelentősége is, hogy ennyire könnyű volt lebontani a propagandagépezet főhadiszállása körüli kordont.

Bár az eseményt hosszabb ideje terveztük, több körben beszéltünk róla, a Rogán-féle titkosszolgálat mégsem tudott róla. A néhány jelen levő rendőrön őszinte meglepetés jeleit lehetett felfedezni. Jó hír, hogy ezek szerint nem szivárgott ki semmi a köreinkből.

- írta a politikus, aki szerint a könnyen ledönthető kordon egyfajta jel: a nagyon stabilnak látszó rendszerek sem megdönthetetlenek! Persze tudjuk, a változáshoz ahhoz arra van szükség, hogy ne csak sokan akarják, hanem hogy sokan érezzék is, mert minden hatalom, így ez is rákényszeríthető a változásra és a tiszta játékszabályokra.

A kordonbontás legfontosabb üzenete az, hogy az alábbi hét pont nem egy panaszlista, hanem követelés. Az ellenzéknek nem panaszko dnia, hanem követelnie kell.

- tette hozzá.

Ha majd elegen jövünk rá, hogy ennek eredménye is lehet, akkor majd lesz is eredménye: