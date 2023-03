Az Origo forrásaként találta bűnösnek Fiák Istvánt a Budakörnyéki Járásbíróság. A bíróság szerint az Origón megjelentek alkalmasak voltak arra, hogy Czeglédy becsületét nagy nyilvánosság előtt csorbítsák.

Rágalmazás miatt ítélte el a bíróság Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő ügyvédjét, Fiák Istvánt, aki valótlan információkat adott az Origo újságírójának Czeglédy Csaba DK-s politikus ügyében

– írja meg csütörtökön a 24.hu. Az elsőfokú ítélet megrovásban részesítette Fiákot, és arra kötelezte, hogy fizessen meg 10 ezer forintot Czeglédynek. A lap szerint Kósa Lajos ügyvédje fellebbez a döntés ellen.

Czeglédy azután kezdeményezett magánvádas eljárást Fiák ellen, miután kiderült, hogy ő volt azoknak a valótlan információknak a forrása, amelyeket az Origo írt Czeglédyről és a Human Operator Zrt. állítólagos ügyeiről.

A kormányközeli portál egyik cikke 2017-ben azt állította a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó Human Operator Zrt.-ről, hogy a szerződtetett diákok helyett valójában a szüleik végezték el a kiközvetített megbízásokat, így a cég a kedvezőbb adózási szabályok alkalmazása révén tisztességtelen piaci előnyt szerezett magának.

Amikor a cikk miatt először indult rágalmazási per, akkor Kovács András, az Origo munkatársa a bíróságon azt állította, hogy Fiák István volt a forrása, és azért nem kételkedett az általa előadottakban, mert tudta, hogy Fiák Kósa Lajos barátja, és tekintélyes ügyvéd.

A bíróság szerint a 2017-es cikkben „Kovács kizárólag Fiák megkeresésével kísérelte meg a tények feltárását”, az információ hitelességét pedig nem ellenőrizte, az érintettet nem kereste fel, és a hatóságokhoz sem fordult felvilágosításért. Nem tartotta be a szakma alapvető szabályait, és nem járt el jóhiszeműen sem.

Kovács a Fiáktól kapott információkra hivatkozva valótlanul állította, hogy a Czeglédy Csaba által vezetett cég a munkaerő-kölcsönzés piacán úgy kívánt piaci előnyt szerezni, hogy az iskolaszövetkezeti diáktagok nevén valójában azok szüleit foglalkoztatta, vagyis gyakorlatilag bűncselekmény elkövetésével vádolta meg Czeglédyt.

Fiák a DiákÉSZ (Diákvállalkozások Országos Érdekvédelmi Szövetsége) érdekképviseleti szerv vezetőjeként értesült az állítólagos visszaélésekről.

A cikk miatt az Origo végül helyreigazítást közölt, Kovácsot pedig 2019-ben első fokon, 2021-ben másodfokon is elítélték rágalmazásért, amit tavaly a Kúria is megerősített. Kovács András az utolsó szó jogán felfedte forrását, aki nem volt más, mint Kósa Lajos ügyvédje. Így indult eljárás rágalmazás miatt Fiák István ellen is.

Kovács András egyébként 2021-ben, tehát az elsőfokú elmarasztaló ítélet után állami kitüntetést kapott, a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatú kitüntetettje lett.

A díjat Magyarország köztársasági elnöke, aki akkor még Áder János volt, a miniszterelnök, azaz Orbán Viktor előterjesztésére adományozta oda azzal az indoklással:

Kovács András újságíró, az origo.hu hírszerkesztője a hiteles hírközlés igénye mellett a keresztény, konzervatív értékek következetes képviseletére is nagy hangsúlyt fektető, magas színvonalú újságírói tevékenysége elismeréseként

Czeglédy Csabát még 2017. június 14-én vették őrizetbe költségvetési csalás gyanúja miatt, őt és társait azzal gyanúsították meg, hogy egy munkaerő-közvetítéssel foglalkozó, több milliárd forintos adócsalással gyanúsított bűnszervezetet működtettek. A gyanú szerint Czeglédy egy diákmunkásokat közvetítő gazdasági társaság vezetőjeként többszintes céghálót működtetett, ezzel elkerülve a közterhek megfizetését, és legalább 3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozva vele a költségvetésnek 2013 és 2016 között.