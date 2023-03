Vérlázító: Orbán havonta a szabolcsi fidesz-szavazók bérének 13-szorosát húzza be

Végignézték, hányszorosát keresi meg egy parlamenti politikus a megyénkénti átlagfizetésnek.

A politikus jól keres, a szavazói nagyon nem. Forrás: Pixabay

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2022-ben a legmagasabb bruttó átlagfizetést a fővárosiak (634 ezer forint), valamint a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek (537 ezer) kapták, míg a legalacsonyabb átlagbért Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből (363 ezer forint) jelentették – írja az mfor.

A képviselők fizetését 2022-ben az előző évi átlagbér háromszorosából számították, így jött ki nekik a bruttó 1,316 millió forint. Ez alapján a semmilyen más pozíciót be nem töltő képviselők minimum a kétszeresét keresték a legjobb átlagfizetést felmutató fővárosi és Győr-Moson-Sopron vármegyei átlagkeresethez képest.

Egy átlagos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fizetésnek pedig több mint három és félszeresét – írja a 24.hu.

Kövér László a 2022-es bértábla alapján házelnöki munkájáért havonta bruttó 3,554 millió forintot kapott. Így az Országgyűlés elnöke a Győr-Moson-Sopron vármegyei átlag 5,6-szorosát kereste, míg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fizetés közel tízszeresét.

A házelnök fizetése különösen azért érdekes, mert az a hivatalos szabályozás szerint a mindenkori előző évi átlagbér 8,1-szerese kellene, hogy legyen, azonban Kövér az azonos évi vármegyei átlagok jelentős részének több mint 8,1-szeresét keresi.

Orbán Viktor döntött arról, hogy a megélhetési válság közepén megemelik a miniszteri fizetéseket. Az előző kormányban a tárcavezetők általában bruttó 1,979 millió forintot kaptak a munkájukért, ezt viszont május 25-től 2,632 millió forintra emelték, az új bér összegét az előző évi fizetések hatszorosa adta. Ha pedig a miniszter országgyűlési képviselő is, a tárcavezetői díjazáshoz még hozzájön a képviselői alapbér is, így teljes fizetésük 3,949 millió forint körül alakul. Ezzel is számolva havi 6-10-szer annyit kereshetett egy miniszter, mint amennyi a fővárosi, illetve az egyes vármegyei átlag volt.

Miután a miniszterelnök fizetését a házelnöki fizetéshez kötötték, nem kérdés, hogy a kormánytagok közül messze Orbán Viktornak neki jár a legmagasabb havi juttatás, ez a 2022-es bértábla alapján bruttó 3,554+1,316 millió forint, azaz 4,870 millió forint.

Tehát a miniszterelnök a fővárosi átlagfizetések több mint 7,6-szorosát vihette haza, míg a legjobban teljesítő megye, Győr-Moson-Sopronhoz mérve is több mint kilencszer annyit keresett.