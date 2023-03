Cigányozással vádolják Puzsér Róbertet

Teljesen távol álltak az olyan dolgok eddig Puzsér Róberttől, mint a rasszizmus, ezért is annyira meglepő a kijelentés, amit tett. Puzsér ugyanis a keddi, Spirit FM-en futó rádióműsorában Ábrahám Róbert március 20-i, az ATV Csatt című műsorában elmondott szavaira reagált, egészen megdöbbentően – vette észre a Blikk.



Fotó: Youtube/ATV

A műsorban Ábrahám arról beszélt, hogy úgy látja, elindult valamilyen spirituális átállás a világban.

Ábrahám gondolataira Puzsér Róbert így reagált a Spirit FM-en:

Szeretném jelezni Ábrahám Róbertnek, ha nem lett volna felvilágosodás meg annak nyomán polgári forradalom, akkor ő a cigány származásával tőzeget szedhetne a lápon legfeljebb. Nem fideszes megmondóemberként adhatná el a felvilágosodás kritikáját, hanem a tőzegszedéshez szólhatna hozzá, ahhoz is nagyjából a gyerekeinek és a feleségének.

Ábrahám Róbert szerint Puzsér teljesen irreleváns módon rángatta bele a származását és a családját az egészbe, a kritikus szavai pedig már túlmennek a szabad véleménynyilvánítás fogalmán. Szerinte nem az a rasszizmus, amikor valós, tabu társadalmi témák kapcsán őszintén fogalmaznak, de még csak nem is az, amikor valaki cigány vagy zsidó vicceket mesél.

A vegytiszta, esszenciális rasszizmus az, amikor jön a felsőbbrendűsködő megmondóember, és jelzi, becsüljem meg, hogy egyáltalán kijöhetek a lápos mocsárból, és legyek hálás, hogy létezhetek. Egyébként is, hogy jövök én ahhoz, hogy gondolkodni merjek, vagy véleményen legyen bármiről is. Pláne olyan nem az én fajtámnak való dolgokról, mint a felvilágosodás. Örüljek, hogy ők, a Puzsér-féle jóságos misszionáriusok, akik a szalonokban rendszeresen megemlékeznek a magamfajta vadember edukációjának jövőbeli lehetőségéről, egyáltalán gondolnak velem és a fajtámmal. Érjem be ennyivel, és ne feszegessem a határokat