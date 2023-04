Pénz, de honnan? Mi menti meg a hazai vállalkozásokat

Nagyon kell a kkv-szektornak a segítség az energiaárak, az infláció elszabadulása, és még sok-sok, embert próbáló nehézség miatt. A pályázatok segíthetnek. (x)

Ősszel már kiírják az agráriumnak járó EU-pályázatokat. A kkv-k számára azonban még nincsenek hírek, mikor juthatnak a kedvező pályázati pénzekhez.

De addig is van segítség. A kormány folyamatosan indítja, illetve újra tölti a gazdaságot segítő hitelprogramjait. A gyorsan elfogyott Baross Gábor forgóeszköz-hitelkeretét 300 milliárd forinttal megemelték. Indul a tőke- és garanciaprogram is.

A Széchenyi Kártya hitelkonstrukciók pedig a legstabilabb segítséget nyújtják a mikro, kis- és középvállalatok számára a nehéz időszak átvészeléséhez. Az 5 % kamat most mindent visz. De sietni kell a felvételével, május végéig lehet beadni a hiteligényt.

Az agrárium már ősszel biztosan pályázhat EU-forrásokra, s ehhez már az EU-programok is ismertek. A Magyar Faluprogramban még lehet pályázni a falusi üzletek, kisboltok megnövekedett működési költségeinek kompenzálása. A munkahelyek megtartására is sok segítséget lehet igénybe venni a munkáltatóknak és munkavállalóknak egyaránt.

A pénz megtakarításáról, a vagyon biztonságba helyezéséről, a likviditási problémák kezeléséről és a tőkebefektetők bevonásáról is szólnak az előadók a PP Konferenciaközpont regionális Pénz, de honnan? roadshow-ján.

A Pénz, de honnan? roadshow-konferencia most is, mint 21 év óta minden évben összegyűjti a hazai kkv-k számára rendelkezésre álló kedvezményes, támogatott pénzforrásokat és a működési hatékonyságot növelő új módszereket. Az előadók személyes konzultációra is várják a résztvevőket a helyszínen.

A PP Konferenciaközpont roadshow-ja díjmentes, előzetes regisztrációhoz kötött.

Részletes program és regisztráció:

https://ppkonferencia.hu/ konferenciakozpont/penz-de- honnan-2023-nyiregyhaza/

Partner tartalom (x)