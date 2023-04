Pert nyert Tóth Bertalan: "Több mint két éve titkolózik az Orbán-kormány a Mátrai Erőmű túlárazott, mutyigyanús megvásárlásának körülményeiről"

Ki kell adni az adatokat az MVM-Mészáros-ügyben.



Fotó: Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője napirend előtt felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. március 27-én. MTI/Bruzák Noémi

Az elsőfokú bíróság a héten, megismételt eljárásában is úgy ítélte meg, hogy az MVM tulajdonosi jogait gyakorló miniszternek – jelen esetben az energiaügyi tárcát vezető Lantos Csabának – Tóth Bertalan megkeresésére 15 napon belül kitakarás nélkül ki kell adnia az állami energiacsoporttal kapcsolatos, 2019-es és 2020-as tulajdonosi határozatokat – tudta meg a Népszava az MSZP frakcióvezetőjétől.

Ezzel megismerhetőbbé válik a Mátrai Erőmű 2019–2020-as, vitatott megvásárlásának ügye, melynek során az állami MVM Mészáros Lőrinc érdekeltségeitől több tízmilliárdért megvásárolta az igencsak lerobbant és légszennyező áramtermelőt.

A lap felidézte, Tóth Bertalan kérésének az illetékesek – eredendően Mager Andrea nemzeti vagyonért felelős egykori miniszter hivatala, majd a jogot megöröklő innovációs és technológiai, később technológiai és ipari, tavaly óta pedig energiaügyi tárca – a legváltozatosabb módokon álltak ellen.

Tóth Beratlan a tavalyelőtt indított adatkiadási per elején megkapta az MVM-mel kapcsolatos, nem minősített határozatok címeit, ám az ellenzéki honatyát azok tartalma is érdekelte. Ezután az alperes fokozatosan 426 ezer forintra emelte költségtérítési igényét, főképp a kért iratokkal kapcsolatos kitakarások költségére hivatkozva. Tóth Bertalan ugyanakkor kifejezetten nem igényelt semminemű kitakarást. Ezt a bíróság első- és másodfokon is helyben hagyta, 54 ezer forint költségtérítést méltányosnak ítélve. Idén januárban viszont a Kúria a költségtérítéssel kapcsolatos kétségeire hivatkozva visszautalta a döntést első fokra. A Fővárosi Törvényszék most mégis kitartott másfél évvel ezelőtti döntése mellett – írja a lap.

Tóth Bertalan a Népszavának nyilatkozva üdvözölte az újabb, számára kedvező ítéletet.

Több mint két éve titkolózik az Orbán-kormány a Mátrai Erőmű túlárazott, mutyigyanús megvásárlásának körülményeiről és az MVM-mel kapcsolatos kormányzati tervek részleteiről

Tóth Bertalan a közösségi oldalán is beszámolt arról, hogy pert nyert az Energiaügyi Minisztériummal szemben.

Elvárom, hogy Lantos Csaba energiaügyi miniszter teljesítse a bíróság ítéletét, tartsa be a törvényeket és fejezze be az alaptalan titkolózást

- fogalmazott bejegyzésében.

További részletek itt olvashatóak.