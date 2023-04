El sem ment a tárgyalásra a Hableány-tragédia vádlott hajóskapitánya

Elhalasztották a Hableány tragédia újabb tárgyalásának előkészítő ülését.

Esélyt sem hagytak nekik a túlélésre. Forrás: Youtube

A beadott orvosi igazolások alapján a bíróság úgy ítélte, hogy a Hableányt elgázoló Viking Sigyn hajó mögött haladó Viking Idun szintén ukrán állampolgárságú kapitánya alapos indokkal mentette ki magát a szerdai meghallgatástól. Ismétlés júniusban várható – írja a Telex.

A Viking Sigyn négy éve, május 29-én Budapesten, a Margit hídnál sötétben, esős időben maga alá gyűrte a Hableány sétahajót, amely elsüllyedt. A sétahajón 35-en voltak: 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Közülük hét turistát sikerült kimenteni, mivel a hajó kevesebb, mint hét másodperc alatt süllyedt el. A Viking Sigyn kapitánya Magyarországon van bűnügyi felügyelet alatt, az ő ügyének tárgyalása már folyamatban van.

A szerdai tárgyalás vádlottja viszont a baleset pillanatában 600 méterre lévő, szintén a Margit híd felé tartó Viking Idun kapitánya – mindkét hajót a svájci bejegyzésű, norvég Viking River Cruises üzemelteti. A 60 éves, szintén ukrán állampolgárságú kapitány vád szerint nem nyújtott segítséget a túlélők kimentésében, bár a beszámolók szerint közvetlenül az ütközés után többen jutottak a Hableány utasai közül a víz felszínére, mint amennyien végül túlélték a balesetet.

A szerdai per kizárólag a segítség elmulasztásáról szól, miközben egy másik perben egy túlélő azt vallotta:

Tízen maradtunk a víz felett. Segítségért kiabáltunk. Minket közben majdnem elütött egy másik hajó. (A Viking Idun). Miután ez a hajó elment, ketten maradtunk, már senki sem kiabált.

A vádirat szerint a kapitány tudta, hogy mentésre szoruló emberek vannak a vízben, mégsem nyújtotta a tőle elvárt segítséget, anélkül haladt tovább. Habár ezt a hajója mentési protokollja késedelem nélküli kötelezettségként előírta, nem riadóztatta a személyzetét, nem rendelte el a mentőcsónak vízre bocsátását. Ekkor még lett volna lehetősége a mentésre, mert még volt a Hableány hajóról vízbe kerülő, majd vízben sodródó, közvetlen életveszélyben lévő, mentésre szoruló sértett a Duna Lánchíd és Margit híd közötti szakaszán.

A Viking Idun Ukrajnában bűnügyi felügyelet alatt álló 60 éves kapitányának az iratok alapján több súlyos betegsége is van, műtéti beavatkozásra is sor került. A szerdára tervezett online meghallgatásra azért nem került sor, mert a férfi vélhetően most is kórházban van. Az ügyészség tavaly nyáron emelt vádat a Viking Idun kapitányával szemben, akire bűnössége esetén felfüggesztett fogházbüntetést kér. Az ukrán férfit 27 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásával vádolják, az ügyészség pedig azt kérte, tiltsák el a vezetéstől és ítéljék felfüggesztett fogház büntetésre.

A sétahajó elhunyt matrózának, Pethő Jánosnak az édesanyja négy éve gyászolja szeretett fiát, és képtelen túltenni magát a történteken.

Nagyon rosszul vagyok, a baleset óta elveszítettem a látásomat az egyik szememre, a hallásom is megromlott, a lábamban lévő érszűkület miatt pedig rendszeresen kórházba kell mennem. A napokban is onnan jöttem haza, miután infúziót kötöttek belém. Persze a korommal is lehet magyarázni a betegségeket, de megállapították, hogy idegi alapúak, lelki eredetűek, a fiam halála óta szinte magamhoz sem tértem – mondta a 85 éves asszony a Blikknek.

A perrel kapcsolatban már mindent elengedtem. Nem érdekel, hogy mi lesz a vádlottak sorsa. A földi bíróság azt csinál, amit akar, én a Jóistenre bízom, hogy intézze el őket és kapják meg, amit megérdemelnek. Nem érdekel, ha megbüntetik, és az sem, ha szabadon engedik őket. Majd az égiek ítélkeznek felettük. Egyébként nevetséges, hogy még ennyi év elteltével sem zárultak le a büntetőeljárások

– tette hozzá Julika néni.