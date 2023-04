Gyöngyösi Márton sajnálja, hogy "a Fidesz egy populista, oroszbarát, szélsőséges párttá vált"

Gyöngyösi Márton, a Jobbik-Konzervatívok elnöke közösségi oldalán osztotta meg bejegyzését.



Fotó: Gyöngyösi Márton, a Jobbik-Konzervatívok elnöke beszédet mond a párt megemlékezésén az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulóján Budapesten, a Batthyány-örökmécsesnél 2023. március 15-én. MTI/Bruzák Noémi

A bejegyzéshez feltöltött egy fotót is, amin az olvasható: "Nagyot változott Orbán véleménye Ukrajna NATO-tagsága kapcsán."

A fideszes propaganda mindig számon kéri rajtunk a változást. Vajon a gazdájuknál rá mernek-e kérdezni ugyanerre?

- tette fel a kérdést a bejegyzésében.

Mint írja, nem mindegy, hogy egy közösség milyen irányba változik. Gyöngyösi büszkén vállalja, hogy "a Jobbik-Konzervatívok lett a középen álló, polgári, Európa-barát jobboldali erő"

ugyanakkor sajnálom, hogy a Fidesz kormányon egy populista, oroszbarát, szélsőséges párttá vált.

Hozzátette:

Ez ugyanis – nevezetesen, hogy az Orbán-kormány a vesztesek oldalára sodorja Magyarországot – szembe megy nemzeti érdekeinkkel.

Gyöngyösi Márton bejegyzése alatt a Gulyáságyú Média cikkére hivatkozik, amelyben egy 2008-as Orbán közleményből idéznek, amely többek között az alábbiakat is tartalmazza:

A Fidesz külügyi kabinetvezetője azt mondta, hogy levelében Orbán Viktor arra is utalt, hogy Grúziát és Ukrajnát minél előbb fel kellene venni NATO tagjai közé. (..) A Fidesz felkéri Gyurcsány Ferencet és kormányát, hogy vizsgálja felül különutas Oroszország-politikáját, mert a magyar kormány nem akadályozhatja tovább az EU és NATO egységes fellépését.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk Stoltenberg szerint minden NATO-tag egyetért abban, hogy Ukrajnát is fel kell venni a szövetségbe. Stoltenberg kijelentése feltételezné a magyar kormány beleegyezését is, ugyanakkor ez kevéssé tűnik valószínűnek. Orbán Viktor Twitteren kommentálta a kijelentést.