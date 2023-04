Twitteren üzent a pápa, Novák Katalin válaszolt

Az államfő reméli, majd együtt imádkozhatnak a hit megújulásáért.

Kép: Facebook.com

Drága magyar testvéreim

– ezzel a megszólítással kezdődik a pápai tweet, amiben a katolikus egyházfő megköszöni a jövő heti látogatását megelőző fáradtságos előkészületeket.

Dear Hungarian brothers and sisters, I know you are making great efforts to prepare for my arrival: I thank you from my heart. And I ask you all to accompany me with your prayers. — Pope Francis (@Pontifex) April 23, 2023

Ferenc pápa azt írja, tudja, ez mekkora munkával jár, hálás érte, majd pedig imára hívja a magyarokat.

Köszönjük a kedves szavakat, Szent Atya!

– áll Novák Katalin államfő válaszában. Szeretettel és imákkal várják a pápát a magyarok – folytatja.

Novák reméli, hogy együtt imádkozhatnak majd a békéért, a családért, a hit megújulásért, valamint reményért és szeretetért.

Korábban arról is tweetelt a pápa, hogy jövő pénteken Európa közepébe utazik, mely felett – mint fogalmazott – a háború jeges szelei fújnak.

Next Friday I will go to Budapest, in Hungary. It will be a journey to the centre of Europe, over which the icy winds of war continue to blow, while the displacement of so many people puts urgent humanitarian questions on the agenda. — Pope Francis (@Pontifex) April 23, 2023

A pápa április 28-a és 30-a között látogat Magyarországra, erről itt írunk bővebben.