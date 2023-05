Orbán nagy kedvencét egy fehér felsőbbrendűséget hirdető e-mailért rúghatták ki egyik pillanatról a másikra: "Az antifás görény is egy emberi lény"

A New York Times információi szerint egy konkrét üzenetváltásra vezethető vissza a Fox News egykori sztárműsorvezetőjének kirúgása. Ebben Tucker Carlson a Capitolium 2021-es ostroma utáni napon részletesen vallott egy utcai verekedést rögzítő videó kapcsán az egyik producerének arról, hogy bár elborzasztotta, szurkolt a trumpista huligánoknak, hogy verjék agyon az „antifás csávót”.

Ahogy korábban mi is megítuk, Orbán Viktor kedvenc tévése, Tucker Carlson tíz perccel a bejelentés előtt tudhatta meg, hogy kirúgta a Fox News. Carlson távozása azért is nagy meglepetés, mert a Fox Newson futó műsora, a Tucker Carlson Tonight volt a legnézettebb politikai műsor Amerikában. A műsorvezetőt, aki jó viszonyt ápol a magyar miniszterelnökkel, 15 év után rúgták ki a munkahelyéről, méghozzá azonnali hatállyal.

A váratlan eset után egy héttel most arról ír a New York Times, hogy

A NYT szerint a csatornánál attól féltek, hogy Carlson üzenete kiszivároghat, ami érzékenyen érinthette volna a Fox News-t.

Az üzenetben Carlson arról számolt be, hogy videón látta, ahogy Donald Trump támogatói megvernek egy antifa aktivistát, ám miközben ez nem tetszett neki, mert többen ütöttek egy embert, mégis drukkolt a trumpistáknak, hogy végezzenek az aktivistával.

– írta, majd hozzátette, hogy ugyanakkor azt szerette volna, ha az aktivista súlyos sérüléseket szenved.

A kifogásolt sms-t Carlson órákkal a Capitolium ostroma után küldte a műsora egyik producerének.

Az egész üzenet ez volt:

Néhány héttel ezelőtt láttam egy videót arról, hogy emberek verekednek az utcán Washingtonban. Egy csapat trumpista srác körbevett egy antifás srácot, és elkezdték a szart is kiverni belőle. Legalább hárman voltak egy ellen. Egy ilyen fickóra ráugrani nyilván becstelen dolog. A fehér emberek nem így harcolnak. Mégis hirtelen azon kaptam magam, hogy a csőcseléknek drukkolok a férfi ellen, remélve, hogy keményebben ütik, és megölik. Tényleg azt akartam, hogy bántsák a kölyköt. Éreztem az ízét a számban. Aztán valahol mélyen az agyamban megszólalt a vészcsengő: ez nem tesz jót nekem. Olyanná válok, amilyen nem akarok lenni. Az antifás görény is egy emberi lény. Bármennyire is megvetem, amit mond és tesz, bármennyire is biztos vagyok benne, hogy személyesen is utálnám, ha ismerném, nem kellene kárörvendeznem a szenvedésén. Inkább zavarnia kellene. Nem szabadna elfelejtenem, hogy valahol valaki valószínűleg szereti ezt a gyereket, és összetörne, ha megölnék. Ha nem törődöm ezekkel a dolgokkal, ha az embereket a politikájukra redukálom, akkor mivel vagyok jobb nála?