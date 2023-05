Lelepleződött a titkos náci buli, Budapesten találkozik Európa szélsőjobbja a hétvégén

Küzdősportgálának hirdetik az eseményt, de könnyű belátni, hogy ennél jóval többről van szó.

Titkos verekedős nemzetközi náci bulit rendeznek a hétvégén Budapesten – derül ki a Telex.hu és a Bellingcat.com cikkéből. Az „European Fight Night”, vagyis Európai Harc Éjszakája a leírás szerint ugyan egy küzdősportgála, de könnyen belátható, hogy ennél többről van szó:

A szervezők között ismert szélsőjobboldali arcok is feltűnnek, köztük olyanok, akik már betiltott szervezetekkel is kapcsolatban állnak.

Az eseményt hirdető posztokból az is kiderül, hogy koncertek is lesznek, illetve szélsőjobbos divatmárkákat is árulnak majd.

A helyszín nem nyilvános ugyan, de a május 6-i dátumot például a szervezésben résztvevő magyar szélsőségers csoport, a Legio Hungaria is megosztotta. Bár nem nagy csoportról van szó, 2018-as megalakulása óta a Legio Hungariának a tetteivel sikerült felhívnia magára a figyelmet – idézi fel a Telex. Többek között azzal, hogy 2019-ben megrongáltak egy zsidó közösségi központot, 2021-ben Budapesten leromboltak egy Black Lives Matter-szobrot, 2023-ban pedig állítólag egy szélsőjobboldali rendezvényről tudósító újságírókat támadtak meg. Egy 2021-es nyomozás során a Bellingcat azt is feltárta, hogy a Legio Hungaria egyik magas rangú tagja kulcsszerepet játszott a magyar válogatott labdarúgó-mérkőzésein történt rasszista és homofób megnyilvánulásokban.

A 444.hu érdeklődött a rendőröknél, tudnak-e a náci rendezvényről. Péntek délelőtt még az állt a cikkükben, hogy nem kaptak választ.