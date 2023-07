Árpád hídi halálos gázolás: Sírva fakadt a bíróságon a 690 lóerősre tuningolt Mercedes vétkes sofőrje

Egy Mercedes sodródott át múlt hét végén az Árpád hídon – az előzetes vizsgálatok alapján 130-150-es tempóval haladva – a szalagkorláton keresztül a kerékpársávba, ahol halálra gázol egy 26 éves fiatalembert, majd nekicsapódott egy BMW-nek. A sofőr a bíróságon kifejezte a sajnálatát, és állítja, nem versenyeztek az Árpád hídon. A Fővárosi Főügyészség indítványozta a letartóztatását, amit el is rendeltek, így a következő harminc napját biztosan a rácsok mögött fogja tölteni.

Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság az Árpád hídi halálos baleset okozásával gyanúsított férfi letartóztatását.

Ütközésben összeroncsolódott személygépkocsi az Árpád hídon 2023. július 1-jén. Eddig tisztázatlan körülmények között egy személyautó elütött egy kerékpárost, majd összeütközött egy másik autóval. A balesetben többen megsérültek, egy férfi a kórházban meghalt. MTI/Mihádák Zoltán

A Blikknek az ügyészség szóvivője elmondta: a bűnismétlés veszélye miatt döntött a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelése mellett a bíróság. A beszámoló szerint a férfi azt állította, nem versenyeztek a hídon, ám sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. A lap szerint a halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével gyanúsított férfi összetört, végigsírta a tárgyalását.

A Fővárosi Törvényszék közleményében az áll:

a bíróság megállapítása szerint bár a terhelt büntetlen előéletű, az eljárás során beszerzett adatok alapján megalapozottan feltehető, hogy a balesetet okozó gépjárművet versenyzésre használja.

Erre utal az autó egyedi rendszáma, illetve a gépjármű jelentős teljesítménynövelése is. A baleset helyszíne klasszikusan olyan hely, ahol korábban is fordultak már elő közúti gyorsulási versenyek, továbbá a terhelt korábbi jogsértéseinek helyszínei is jellemzően versenyzésre használt helyszínek.

A Mercedes nem egyszerű utcai autó volt, hanem egy 690 lóerősre tuningolt sportgép. Amikor elütötte a kerékpárost, legalább 137 km/órás sebességgel száguldott az Árpád hídon – írja a Blikk.

A rendőrség sajtótájékoztatóján elhangzott, szombaton spontán verseny alakult ki három személygépkocsi között. Az elöl haladó autó – egy 690 lóerős Mercedes – az Árpád hídon a Népfürdő utca vonalában megcsúszott, és elütötte a szalag- és csőkorlát mögött szabályosan közlekedő, 26 éves kerékpárost, aki a kórházba szállítása után meghalt.