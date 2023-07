Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök újabb posztról mondott le.

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Mint ismert, Ruszin-Szendi Romuluszt április végén váltotta le a miniszter a honvéd vezérkar éléről. Ez azonban nem minden: a hvg.hu megtudta, hogy június végén a másik posztját is feladta a honvédségnél. Sokáig úgy volt, hogy a dandártábornok diplomataként folytatja, és az ankarai magyar nagykövetség vezetését bízzák rá, végül „más döntés született".

Ruszin-Szendi Romulusz májusban volt 50 éves, vagyis 45 elmúlt és az előírt 25 helyett már 28 év szolgálati ideje volt, így tökéletesen megfelelt a januári, 8/2023-as veszélyhelyzeti kormányrendelet előírásainak, amelyre hivatkozva az elmúlt fél évben már több száz másik tisztet, főtisztet kirúgtak a honvédségtől. Vagyis vélhetően a tömeges kirúgásokat lehetővé tevő „fiatalítás” áldozata lett. Sokak szerint

a honvédségen belül zajló példátlan leépítés nem más, mint egyfajta politikai tisztogatás, amelyben egyébként Ruszin-Szendi több „saját embere” is elvérzett – végül most ő maga is.

A lap úgy tudja, a volt vezérkari főnök karriertervei között kezdetben az szerepelt, hogy Washingtonban kap majd fontos megbízatást, de erről le kellett tennie. A következő terve egy diplomáciai karrier volt: május környékén úgy állt a helyzet, hogy egy afrikai ország magyar nagykövetségén láthat el diplomataként külszolgálatot, ám azóta ez is lekerült a napirendről. Ezután felmerült, hogy Ruszin-Szendi Romuluszt Törökországba küldik, és az ankarai magyar külképviselet élére nevezik ki nagykövetnek.

Ruszin-Szendit a kinevezése előtt nagykövetjelöltként meg kellene hallgatnia az Országgyűlés külügyi bizottságának is. A testület július 3-án ülésezett, és akkor zárt ülésen meg is hallgatott egy nagykövetjelöltet, de ő nem Ruszin-Szendi volt, hanem az újonnan nyíló nicosiai nagykövetség leendő vezetője. Most tehát úgy tűnik, mégsem így alakul a jövője, mert állítólag „más döntés született."

Így egyelőre nem világos, milyen poszton fogja a jövőben a „haza szolgálatát" folytatni Ruszin-Szendi, aki 2021-ben lett a honvédelmi tárca helyettes államtitkárából a honvédség első embere – legfiatalabb parancsnokként.