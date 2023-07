Nem ezt ígérték – Durván belenyúlt a CSOK-ba a kormány

Gulyás Gergely alig két hete jelentette be a Kormányinfón, hogy átalakulnak a CSOK és a babaváró hitel feltételei. Azt mondták: a nagyobb településeken kivezetik a támogatást, de a preferált kistelepüléseken még emelkedik is kedvezmény összege. Most kiderült: nem így lesz.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A friss Magyar Közlönyből kiderül: ez csak bizonyos helyzetekben igaz, ám ezeken a településeken sem nem minden esetben lesz igénybevehető a kedvezmény.

Először is, a "kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról" címmel megjelent rendelethez egy mellékletben csatolták a preferált kistelepülések listáját. Ez nagyjából 50 oldalon, vármegyékre lebontva sorolja ABC-sorrendben a településeket, a lista itt böngészhető. Fontos megjegyezni, hogy a felsorolt települések mellett külterületi ingatlanok esetében is megmarad a CSOK, abban az esetben, ha a megnevezése tanya, vagy birtokközpont, illetve lakóépület is található a telken – számol be az Mfor.hu.

Ha valaki arra számított, hogy a preferált kistelepülések esetén ugyanolyan feltételekkel marad meg a CSOK, csak megemelt összeggel, annak csalódnia kell, ugyanis új lakások esetében nem emelkedik a kedvezmény, tehát marad

1 gyermek esetén 600 ezer forint

2 gyermek esetén 2,6 millió forint

3, vagy több gyermek esetén 10 millió forint

az igénybe vehető összeg. Mi több, új építésű, többlakásos épületek esetében már egyáltalán nem is marad a CSOK, tehát új lakás (ház) esetén kizárólag az egylakásos épületekre vehető igénybe.

Ilyennek minősülnek a rendelet szerint az

a) olyan szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített, egy lakást magában foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy

b) – használt lakás esetében – olyan ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.

Az jár jól, aki bővit és korszerűsít is

Talán ennél is durvább váratlan módosítás, hogy pusztán használt ingatlan vásárlása céljára a továbbiakban nem jár semmilyen támogatás, csak abban az esetben, ha a vásárlással egy időben korszerűsítés és/vagy bővítés is történik. Utóbbi esetben a támogatás fele használható a lakás megvásárlására, a támogatás összege pedig valóban nőtt, így most

1 gyermek esetén 1 millió forint a korábbi 600 ezer forint helyett

2 gyermek esetén 4 millió forint a korábbi 2,6 millió forint helyett

3, vagy több gyermek esetén 15 millió forint a korábbi 10 millió forint helyett

Ha csak korszerűsítésre vagy bővítésre venné igénybe valaki a támogatást, az is magasabb összegekkel számolhat, korszerűsítés esetén

1 gyermek esetén 500 ezer forint a korábbi 300 ezer forint helyett

2 gyermek esetén 2 millió forint a korábbi 1,3 millió forint helyett

3, vagy több gyermek esetén 7,5 millió forint a korábbi 5 millió forint helyett

jár, míg bővítés, illetve bővítéssel egy idejű korszerűsítés esetén

1 gyermek esetén 600 ezer forint a korábbi 300 ezer forint helyett

2 gyermek esetén 2 millió forint a korábbi 1,3 millió forint helyett

3, vagy több gyermek esetén 7,5 millió forint a korábbi 5 millió forint helyett

Marad a rendelet szerint a 3 százalékos kamatozású támogatott hitel, de az igényelhető összeg nem módosul, ez 2 gyermek esetén 10, 3 vagy több gyermek esetén 15 millió forint mind az új lakás, mind a használt lakás vásárlásával egy időben történő bővítés vagy korszerűsítés esetén, ha csak az utóbbit tenné valaki, akkor a fenti összegek felét veheti fel hitelként.

Mi a helyzet az áfa-visszatérítésekkel? A preferált kistelepüléseken megvalósuló korszerűsítési, bővítési munkálatok 27 százalékos áfáját visszakaphatjuk továbbra is. Az adó-visszatérítés mértéke legfeljebb 5 millió forint ebben az esetben.

A lakás, ház építésének 27 százalékos áfáját is visszakaphatjuk. A támogatás összege ebben az esetben is legfeljebb 5 millió forint lehet.

Illetve a CSOK támogatásból új lakást vásárlók visszakaphatják a vételár 5 százalékos áfatartalmát. Ebben az esetben nincs felső összeghatára a támogatásnak. Azt tudnunk kell, hogy jelen esetben a CSOK igénylése elvárás, vagyis ez a kedvezmény is csak a preferált kistelepüléseken megvalósuló vásárlásokra marad érvényben.