Addig rágalmazták a fideszes propagandisták, hogy most életveszélyesen megfenyegettek egy parlamenti képviselőt

Jámbor András parlamenti képviselő, újságíró, emberi jogi aktivista halálos fenyegetést kapott egy kézzel írt levélben.

A bűncselekményről saját maga számolt be, Facebookján. A levelet „Betyárok” néven írták alá, a képviselő feljelentést tesz.

Még tavasszal politikai motivációjú házkutatást tartott a fideszes Pintér Sándor által irányított rendőrség a Jámborhoz köthető Szikra mozgalom egy tagjának lakásán. Lefoglalták a tag élettársának laptopját, amin durva, pedofil tartalmakat találtak. A laptop gazdája azóta öngyilkos lett. A jól ismert fideszes karaktergyilkosságok jegyében a hír nyilvánosságra kerülése óta próbálják Jámbort és mozgalmát pedofíliával vádolni. Érthető a buzgalom, hiszen Fideszhez köthető politikusok gyakran buknak meg pedofília miatt – például F. Tivadar volt 17. kerületi alpolgármester vagy Kaleta Gábor diplomata.

Halálosan megfenyegettek egy durva, antiszemita, „Betyárok” aláírással ellátott, kézzel írt levélben. Ezért feljelentést teszek. A levél tartalma egyértelműen kapcsolódik ahhoz a lejáratókampányhoz, amit a Fidesz és médiája ellenem és a Szikra közössége ellen folytat.

️Ebben a lejáratókampányban egy olyan erőszakos bűncselekménybe akarnak belekeverni engem és a Szikrát, amelyről a nyomozóhatóság kimondta, hogy nincsen közünk hozzá, hiszen egyetlen tagunk után sem nyomoznak. Még februárban valóban zajlott eljárás egy tagunkkal szemben: őt ártatlanul 14 napra börtönbe csukták. A rendőrség és az ügyészség azóta kimondta: a bizonyítékok alapján egyértelmű, hogy nem követett el bűncselekményt.

️Ebben a lejáratókampányban most egy olyan pedofil-ügybe akarnak belekeverni, amelyben a BRFK kimondta: nem érintett egyetlen Szikra tag sem, és nem is nyomoztak egyetlen tagunk ellen sem.

Nem jó érzés ilyen halálos fenyegetést kapni, kétgyermekes apaként pláne vérfagyasztó.

Kocsis Máté és csapata azért támad hazugságokkal, mert nem bírják elviselni, hogy Józsefvárosban a választók már kétszer utasították el a jelöltjüket. Kár Kocsisék erőfeszítéséért: hiába a bosszú, a hazugságok özöne, a józsefvárosiak mindent tudnak róluk, ezért nem támogatták őket eddig, és ezért nem fogják támogatni őket a jövőben sem.

Elég volt!

‼️Kocsisék ne terjesszenek hamis információkat, ne próbáljanak bemocskolni valamivel, amihez semmi közöm! Ne uszítsanak erőszakra! Ugyanis a cél itt ez: a legelemibb gyűlölet kijátszása ellenem és a közösségem ellen.

‼️Ne hazudozzanak a munkatársaimról: egyikük sem érintett az ügyben! Minden egyéb állítás szándékos és gyomorforgató hazugság. Az elmúlt hetekben a propagandamédia által munkatársamként azonosított emberek egyike sem a munkatársam, nem is volt az soha.

‼️Ne állítsák hamisan, hogy ismertem az elkövetőként azonosított férfit! Soha nem találkoztam vele. Ne hazudják azt, hogy a Szikra tagja volt! Nem volt az, nem vett részt az akcióinkban és gyűléseinken sem.

‼️Ne hagyják ki tudatosan a cikkeikből és megszólalásaikból a rendőrség minket tisztázó állításait! Ne hagyják ki belőlük az én állításaimat se! Ne próbáljanak belekeverni ebbe az ügybe, tartsák magukat a valós és bizonyított információkhoz, amelyeket a rendőrség közöl!

Felszólítom a Fideszt, Kocsis Mátét és csapatát, valamint az általuk irányított propagandamédiát, hogy ne szítsák tovább azt a gyűlöletet, amelynek eredménye most már egy halálos fenyegetés‼️

Derüljön ki az igazság! Mi elítélünk minden gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményt. Abban bízunk, hogy a rendőrség nem csupán a felvételek tárolásának bűntettét deríti fel, amelyben jelenleg eljár, hanem a felvételek készítői ellen is nyomozást folytat majd, és a törvény teljes szigorával lesújt!

Tudjuk, a lejáratókampány célja nem csak a mi ellehetetleítésünk. Kocsisék azt is el akarják érni, hogy a tisztességes emberek féljenek kiállni az igazukért és felszólalni az igazságtalanságok ellen.

Kétféle politika van. Az egyik hazudik és uszít, a másik az embereket képviseli. Mi az utóbbit folytatjuk a Szikrával!

️Éppen ezért fogjuk ezek után is elmondani az igazságot a végrehajtói maffiáról, a kilakoltatásokról, és teszünk meg mindent azért, hogy véget vessünk az emberek kirablásának! Továbbra is szembesíteni fogjuk Rogán Antalt vagy éppen Orbán Viktort azzal, hogyan teszik folyamatosan tönkre emberek életét!

️A Szikrával mi ezek után is el fogjuk mondani az igazságot, hogy ma emberek tömegeinek kell a hó végén választania, hogy a számlákat fizeti be, a gyógyszereit váltja ki, a gyerekének vesz cipőt vagy ételt tesz az asztalra. Pedig a válság költségeit nem azoknak kellene megfizetnie, akiknek nincs miből, hanem annak a leggazdagabb egy százaléknak, akik a magyar vagyon harmadát birtokolják! Fizessenek a gazdagok!

️A Szikrával továbbra is ott leszünk, hogy megakadályozzuk az igazságtalan vagy törvénytelen kilakoltatásokat, ahogy tettük eddig is Tatabányán, Budapesten vagy az ország bármely pontján!

️A Szikrával harcolni fogunk a bajbajutottakért, ahogy tettük ezt a feltöltőkártyás áramfogyasztók esetében is. Egyedül mi tartottuk fontosnak, hogy ezeknek az embereknek kárpótlást és tisztességes elszámolást követeljünk ki, miután az elhibázott és átgondolatlan rezsiemeléssel a kormány kilátástalan helyzetbe sodorta őket.

️A Szikrával továbbra is segíteni fogunk a saját pénzünkből, hogy az emberek spórolhassanak az energiaszámlájukon – ahogyan azt most is tesszük Józsefvárosban és Ferencvárosban az energiahatékonysági támogatási programunkkal.

Minél inkább próbálnak elhallgattatni minket, annál hangosabban fogjuk mondani az igazságot, mert ez a dolgunk. Minden támadás után kétszer akkora erővel dolgozunk tovább!