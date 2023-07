Hodász András atya bevallotta, hogy meleg

Közösségi oldalán coming outolt Hodász András egykori katolikus pap.



Kaptam egy üzenetet, hogy meleg vagyok-e. Gondolkodtam, hogy egyáltalán válaszoljak-e rá. Nehéz ezt megosztanom veletek, mert részben privát, de részben a közre is tartozik, az előéletem miatt. Tudjátok, hogy mindig próbáltam egyenes ember lenni, most is az leszek: igen