Ismét nekiment Hadházy a propaganda híradónak: Ezekre nem jutott idő az ellenzék lejáratása, és a migránsveszély miatt

A pénteki nap az utcai politizálás szempontjából kordonbontással kezdődött, s a fémhulladékkal foglalkozó vállalkozók demonstrációjával zárult a MOL új székháza előtt.

Hadházy Ákos szerint a magyar közszolgálati média Híradójának ezek nem voltak fontos témák, hiszen diplomaosztó volt az NKE-n, Novák Katalin Ruandában jótékonykodott, Kovács Zoltán és Navracsics Tibor vadászati kiállítást nyitottak meg. Kövér László pedig az idegen megszállottság veszélyére figyelmeztetett. Minden további a szokásos:

a Nyugat még mindig háborúpárti, Brüsszellel harcban állunk a migránsok miatt, viszont az online árfigyelő siker.

Az ellenzék finanszírozása továbbra is napirenden. Orbán Viktor is beszélt a rádióban: ugyanezekről. Plusz még szerinte, ha Zelenszkijen múlna, kirobbanna a harmadik világháború.

A témák megoszlása műsoridő szerint:

A háborúpárti Nyugat bírálata: 6p 2mp

A migránspárti Brüsszel bírálata: 1p 40mp

Migrációs veszély: 4p 57mp

Az ellenzék lejáratása: 4p 39mp

Ellenzéki pártok véleménye: 1p 41mp

Gazdasági sikerek és pozitív kormányzati intézkedések: 4p 58mp

„Az árverseny napról napra fokozódik” – hangzott el a tudósításban. A sok negatív hír után jöhet végre a szokásos pozitív hírek egyik fajtája:

beszámoló az árfigyelő sikeréről, a hatására beinduló piaci versenyről, amit a kormány is előre megjósolt, így az infláció letöréséről.

Régen volt szó erről a Híradóban, utoljára két napja, a szerdai adásban. Orbán is elmondta a rádióban, hogyan töri le az (amúgy már magától is csökkenő) inflációt, amely akár egy-másfél hónappal korábban is egy számjegyű lehet.

A Híradóból kimaradó témák: