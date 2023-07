Mindenkit átvert a kínai média? Van egy kis probléma a neten terjedő videóval, amin a magyar teniszező eltörli a nyomot

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, sírva fakadt, majd feladta a mérkőzést Csang Suaj kínai teniszező a WTA Budapest Grand Prix első fordulójában.



A húszéves magyar Toth Kiara Amarissa a második helyen kiemelt kínai Csang Csuajjal játszott a Hungarian Open Budapest Grand Prix tornán.

Az első szettben 5:5-nél, 15-15-ös állásnál egy vitatott labdát a bíró – a vonalbíróra hallgatva – Tothnak adott meg. Csang azt kérte, hogy a meccs supervisora is vizsgálja meg a helyzetet, de nem érkezett meg. Mindeközben úgy tűnt, mintha Tóth kuncogna, a videókon pedig úgy látszik, mintha annak ellenére, hogy még nem jött meg a supervisor, és Csang is többször, hangosan kérte, hogy ne tegye, Tóth letörölte a kérdéses nyomot – írja a Telex.hu.

A kínai teniszező ezek után elsírta magát, és feladta a meccset.

A Telex azt írja: a supervisor akkor se tehetett volna semmit, ha akart volna. A meccsen a székbíróé az utolsó szó, kivéve akkor, ha a pontot kapó játékos úgy látja, hogy a labda nem is ment ki, és jelzi, hogy a pont szerinte ellenfelének jár. Ezt gyakran azzal jelzik, hogy eltörlik a kérdéses nyomot.

Siklós Erik, a torna kommunikációs vezetője a Telexnek azt is elmondta, hogy a neten terjedő felvételekkel van egy nagy probléma:

A videofelvételeket ugyanis úgy tűnhet, mintha a magyar teniszező azonnal letörölné a nyomot, ezzel szemben a valóság az, hogy Csang panasza és a törlés között lement egy labdamenet, amit Csang megnyert, övé volt a pont.

Az alábbi, hosszabb felvételen látszik, hogy a valóságban hogy történt az eset.

Here is the full video of what happen with Zheng vs toth, these small clips are manipulating you all.

It was a god awful call. No doubt, but the decision was made and wasn’t going to be changed by anyone. Also another point was played before she even erased it.

The… pic.twitter.com/aKr8fqgbly