Nagy beszédre készül Orbán Viktor Tusványoson, ha minden jól megy, július 22-én, szombaton 10 óra 30 perckor lép majd pódiumra a miniszterelnök.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Remélhetőleg ismét megtudhatjuk majd, hogy kiket kell utálnunk, kik most a magyarok ellenségei (tippjeink azért lennének).

Legutóbbi facebookos fotói arról árulkodnak, hogy Orbán már nagyon készül. Persze rosszmájú kommentek is érkeznek, szegény miniszterelnökünket maffiafőnökhöz és lókupechez is hasonlítják, és a 10 ezernél is több lájk mellett szaporodnak a röhögős emojik is.

