"Mindenkinek irtani kellene őket, mert ezek maguktól soha nem állnak le!" – Az esztergomi robbantó már egy éve a rendőrök likvidálását ígérte Facebookon

Már egy évvel ezelőtti Facebook-bejegyzésében arról fantáziált az esztergomi robbantó, hogy egy nap annyi kommandóst fog megölni, amennyit csak tud.



Fotó: Rendőrök és mentők egy robbantás helyszínén Esztergom külterületén 2023. szeptember 20-án. Az M1 értesülése szerint egy rendőr meghalt, miközben intézkedtek egy családi háznál, ahol a fenyegető – az eddigi információk szerint – felrobbantott egy ismeretlen tárgyat. A robbantás során 6-7 ember sérült meg súlyosan. Az M1 tudósítója úgy értesült, hogy a robbantásban maga a robbantó is meghalt. MTI/Koszticsák Szilárd

A Blikk szerint a férfi alapkonfliktusa a hatósággal abból adódott, hogy korábban egy ellene indult végrehajtás részeként el akarták venni az autóját.

Egy évvel korábban egy végrehajtó elleni külföldi merényletről szóló cikket osztott meg, amelyet így kommentált:

Mintha csak rólam írták volna! Nekem ugyan csak a kocsimat akarja elrabolni úgy, hogy semmiféle adósságom nincsen és hiába bizonyítom ezt be, bevédik a rendszert és csalnak, hazudnak, erődemonstrálnak! Én is megígértem a sok patkánynak, bíróknak, ügyészeknek, rendőröknek, végrehajtó parazitáknak, hogy likvidálva lesznek, ha megpróbálják. Mindenkinek irtani kellene őket, mert ezek maguktól soha nem állnak le! (…) A baj az, hogy a legtöbb megnyomorított azt hiszi, még van veszteni valója! Gondolod, hogy én börtönbe mennék? Ha rám küldik a kommandót, akik tökig golyóállóban, meg géppisztollyal rám jönnek vagy tízen-húszan, én együttműködő leszek? Azokból is annyit viszek magammal, amennyit csak tudok! Ha mindenki ezt tette volna, aki öngyilkos lett, ezek miatt a tömeggyilkosok miatt, már rég le lennének rendezve!