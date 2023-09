Vitézy Dávid szerint valótlan állításokkal vádolja őt a főpolgármester-helyettes – újra kiment az Üllői úti védett biciklis sávhoz

Vitézy Dávid korábbi államtitkár Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes szavai után újra kiment az Üllői úti védett biciklis sávhoz.



Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Vitézy Dávid Üllői úti védett biciklis sávokat érintő kritikájáról is kérdezték a politikust, mert a sávokat a buszok nem használhatják, ezért például a 100E reptéri expressz menetideje megnőtt. Ám szerinte az, hogy Vitézy Dávid „mit mond a buszokról és mi a valóság, az nem biztos, hogy mindig ugyanaz”.

- idézi Vitézy Dávid a főpolgármester-helyettes sajtótájékoztatójából.

A korábbi államtitkár erre válaszul közülte: az eddigi összes posztjában konkrét tények, fotók, valamint tényleges buszlefutási adatok voltak, "azaz maga a valóság".

Mint írja, nem akarta volna ezt most folytatni,

– jelezte a közlekedési szakértő, aki az alábbiakat tapasztalta:

- a 6-7 percenként közlekedő 100E továbbra is a dugóban áll, a buszok egy reptéri buszhoz mérten jól kihasználtak (több integető utas alapján úgy gondolom, messze nem csak külföldiekkel), viszont a menetideje 15 perccel hosszabb, mint korábban,

- a forgalmi rend észszerűtlen, a kerékpársávokon számos autós szabálytalanul előzi a kocsisort és a szabályokat betartó buszokat,

- a kerékpársávok a város általam is támogatott közlekedéspolitikai céljai miatt fontosak, de a jelenlegi forgalomhoz képest több szakaszon túlzott a teljes forgalmi sávnyi irányonkénti szélességük, és ez a többi közlekedő, leginkább a megszűnt buszsáv miatt a buszok rovására megy,

- számos helyen leszakadó, kihasználatlan területek, nagyrészt egyébként üres parkolóhelyek átalakításával is lenne hely a buszsávnak.

Vitézy Dávid összefoglalóan úgy fogalmazott, hogy

a helyzet nem javult semmit, az összes korábbi állításomat fenntartom, és mindegyik továbbra is megfelel a valóságnak. A probléma létrejötte, azaz a buszsáv megszüntetése óta semmilyen korrekció nem volt, és továbbra is fenntartom, hogy a forgalmi rend elhibázott, és felülvizsgálatra szorul. A kerékpársávokat továbbra is támogatom, de a forgalmi rend átalakítása kapkodva, és nem megfelelően végiggondolva történt.