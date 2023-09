Szijjártó házhoz ment a pofonért: Már a Trump-párti média is kellemetlen, megalázó helyzetbe hozta

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a republikánusokhoz, sőt, azon belül is a Trump-párti táborhoz húzó amerikai Newsmax tévécsatorna vendége volt New Yorkban – írja a Telex.

Többnyire olyan dolgokról beszélt, amit az itthoni kormányközeli csatornákon is rendszeresen elmond, például, hogy blokkokra kezd oszlani a világ, és ez nagyon rossz szerinte.

Ekkor azonban a műsorvezeő megkérdezte tőle, hogy az orosz és belarusz külügyminiszter mellett beszél-e a másik oldal képviselőivel, tehát az ukrán vagy például a brit nagykövettel.

A lap szerint erre a magyar külügyminiszter tereléssel reagált.

Műsorvezető:

Az országok, amiket megnevezett, Belarusz, Oroszország, akikkel beszélt… Ön beszél azokkal is, akik a vita másik oldalán vannak, mint például Ukrajna külügyminisztere vagy az Egyesült Királyság külügyminisztere? Úgy értem, úgy tűnik, hogy azokkal beszél, akik a helyzet azon oldalán állnak, és ahhoz, hogy egy komoly vita folytatódjon, beszélnie kell a másik oldal embereivel is.

Szijjártó Péter:

Persze, nyilvánvalóan teljesen igaza van. Mivel az európai külügyminiszterek találkoznak havonta egyszer, lehetőségünk van arra, hogy rendszeresen beszélgessünk egymással, de úgy gondolom, hogy beszélnünk kell azokkal is, akik az Európai Unión kívül vannak. Természetesen az ukránokkal folyamatos a kapcsolat, hiszen szomszédok vagyunk. Mi Magyarországon az ország történetének eddigi legnagyobb humanitárius akcióját hajtottuk végre, több mint egymillió menekültet fogadtunk be Ukrajnából, jelenleg pedig több mint 5000 ukrán gyerek van, akiket magyar iskolákba és óvodákba írattak be.