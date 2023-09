Bruttó 21 forintot ítéltek meg neki a státusztörvény miatt.

Beadta felmondását az a Váci Tankerületi Központ területén dolgozó tanár, akinek bruttó 21 forinttal nőtt a fizetése a státusztörvény miatt – írja az index.hu. Állítólag csak egy korrekcióról van szó.

Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányi tagja a lapnak elmondta, hogy nagyon sok tanár most, az iskolába visszatérve szembesült a státusztörvény következményeivel. Akkor beszélt egy nagyon különös esetről is:

Ez az új jogállás nem garantál semmit, minden csak feltételes módban van, a bizonytalanság hatalmas. Nem egyértelmű, hogy kinek mi alapján és mennyivel emelkedik a bére, visszajelzések szerint van olyan pedagógus, aki bruttó 21 forintos emeléssel számolhat

Most pedig a HVG360 arról számolt be, szerdán adta be felmondását az egyik olyan vidéken dolgozó nyelvtanár, akinek a fizetése idén júliustól bruttó 21 forinttal nőtt, jövőre pedig „várhatóan” bruttó 450 ezret keresne. Mivel azonban egy gyakornok 400-at, nagyon megalázónak tartja az összeget.

Miközben pedagógus I. kategóriába tartozik, így elviekben a státusztörvényben meghatározott fizetés sáv szerint kereshetne akár 1,065 milliót is.

Az is kiderült, hogy nincs ezzel egyedül, de állítólag csak egy korrekcióról van szó. A PDSZ korábban azt mondta: a jelenleg hatályos státusztörvénnyel az a legnagyobb baj, hogy van.