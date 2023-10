Orbánék a vészhelyzetre hivatkozva hoznak monopolhelyzetbe egy NER-céget, fabrikáltak rá törvényt is

Miután drónvédelmi céget alapított a 4iG, a fideszes kormány bevezette a kötelező drónvédelmet.

A háborús vészhelyzet szinte minden korrupció igazolására alkalmas. Forrás: Pixabay

RAC Antidrone Zrt. néven drónvédelmi technológiai társaságot alapít a 4iG Nyrt., a 4iG csoporthoz tartozó Rotors & Cams Zrt., valamint Jászai Gellért magántőkealapja, az iG TECH – írta az MTI hétfőn.

A 4iG azzal indokolta a lépést, hogy várakozásaik szerint a jövőben jelentősen növekedhetnek a piaci igények a drónok kontrollját biztosító precíziós technológiák iránt. Az RAC Antidrone autonóm repülésre képes eszközök ellen kínál légtérellenőrző és légtérvédelmi megoldásokat az ipari, közlekedési, a védelmi és civil szférának – idézi a hvg.

Konkrétan két nap múlva a fideszes kormány rendeletben hatalmazta fel a kaszinókoncessziók révén milliárdossá tett honvédelmi miniszterét, hogy drónelhárítási rendszer telepítésére és működtetésére kötelezhessen minisztériumokat, központi állami szerveket és bármilyen magyarországi céget.

A kötelezett szervezeteknek védelmi tervet is kell készíteni, a költségeket is nekik kell megtéríteniük. Ha valami nem szabályszerű, akkor bírságot is kiszabhatnak. A rendelet szerint az egész eljárást az első adat keletkezésétől kezdve 30 évig titkosítják.