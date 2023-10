75 milliárdos napelemes pályázatot indít a kormány

Önellátó háztartásokat akar a kabinet, nem pedig olyanokat, amelyek áramot táplálnak a hálózatba.

Lantos Csaba energiaminiszter. Kép: MTI/Rosta Tibor

Január elsejétől a kormány az ország jelentős részén feloldja a háztartási méretű kiserőművek átmeneti betáplálási korlátozását, párhuzamosan pedig megérkezik az új bruttó elszámolási szabályozás is

– jelentette be Lantos Csaba a Portfolio Energy Investment Forum című konferenciáján. Az energiaügyi miniszter ismertette azt is, hogy nettó 5 forint körüli átvételi árra számíthatnak a napelemesek egy kilowattnyi áramért. Szeptemberben – mint beszámoltunk róla – az Energiaügyi Minisztérium még azt közölte, hogy céljuk lehetővé tenni a napelemes termelők piacra lépését. Most Lantos lényegében ennek az ellenkezőjét fogalmazta meg, amikor ezt mondta:

Mi azt szeretnénk ösztönözni, hogy önellátásra rendezkedjenek be a háztartásokat, de ne erőműveket építsenek.

A kabinet egy új 75 milliárd forintos támogatási programot is indít, de feltétel, hogy akkumulátort is építsen magának a pályázó.