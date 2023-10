Köszi, Fidesz: nálunk messze a legmagasabb az infláció egész Európában

2021 vége óta nem volt annyira alacsony az EU inflációja, mint jelenleg. A magyar mutató viszont továbbra is a legpocsékabb az egész unióban.

Két év múlva megint választás, kérdés, miből akar majd osztogatni Orbán? Mert anélkül... Forrás: Pixabay

5 százalék alá csökkent az Európai Unió inflációja szeptemberben, alacsonyabb, mint 2021 novembere óta bármikor – közölte az Eurostat. Mindez úgy jött ki, hogy most már az unió 27 tagállama közül 26-ban egy számjegyű az infláció. A kivétel pedig igen, Magyarország.

Az Európai Unió öt, jól elkülönülő részre osztható az árak változása alapján:

Azok az országok, ahol nagyrészt készen vannak az infláció elleni harccal, és ahol a feladat most az, hogy akkor is menedzselhető szinten tartsák az árakat, ha az energiaszektorban baj lenne újra – a Benelux államok mellett Dánia, Spanyolország, Finnország és Görögország.

Ahol még némi munka van azzal, hogy 3,5-5 százalékról kicsit lejjebb vigyék a pénzromlást – az Németország, de a Baltikum, Ciprus, Málta és Portugália is ide sorolható,

Jómódú államok, nem drámai, de erős inflációval: Franciaország, Olaszország, Svédország, Írország és Ausztria, itt még komoly feladat lesz érdemben lejjebb vinni az áremelkedés ütemét.

Közép- és Kelet-Európa jelentős része – Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Bulgária, Románia, Horvátország és Szlovénia –, ahol csökken ugyan, de főleg az élelmiszerárak miatt még mindig 6-9 százalékos az infláció,

és Magyarország.

Hollandiában már defláció van, 0,3 százalékkal voltak alacsonyabbak a fogyasztói árak, mint egy éve ilyenkor. Az, hogy egy uniós tagállamban negatív inflációs számot mérjenek, 2021 júniusa óta nem történt meg, akkor Portugáliából jött egy -0,6 százalékos adat.

Az élelmiszer infláció még most is 9,1 százalékos, kilenc államban, köztük Magyarországon is két számjegyű, és mivel ételt venni muszáj, egyszerűen kikerülhetetlen az, hogy mindenki megérezze a drágulást.

A másik három visegrádi állam és Magyarország között hatalmas a különbség. A régiónk országai hasonló utat jártak be az elmúlt lassan két évben, de a magyar infláció mindvégig sokkal nagyobb volt, mint a cseh, a lengyel vagy a szlovák – ennyit jelent az, hogy nálunk gigantikus választási osztogatás volt 2022-ben, hogy a jegybank és a kormány között nincs összhang, és hogy a kormány mennyire nyúlt bele a piaci folyamatokba – írja a hvg.