A miniszterelnökséget vezető miniszter úgy látja, hogy három évtizeddel a forradalom után érték el a magyarok a céljaikat.

MTI/Filep István

Három évtizeddel a forradalom után a magyarok elérték végre azokat a célokat, amelyek 1956-ban vezették a felkelőket: szabadon, békében élni, és biztonságban gyarapodni egy független államon belül

– mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Bécsben, a magyar nagykövetségen, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére tartott eseményen.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, 1956 mérföldkövet jelentett a magyar nemzet fejlődésében, és erősen meghatározta a magyarok felfogását a fontos értékekről.

1956 októbere bátor magyar férfiak és nők, fiatalok és idősek, szegények és gazdagok története, amikor egy nép azt mondta, elég volt, amikor egy ország lakossága fegyvert ragadott az elnyomó szovjet hatalom ellen, hogy visszaszerezze az irányítást a jövője felett – emelte ki a miniszter.

Gulyás Gergely azt mondta, a magyarok felismerték, hogy nekik is joguk van ugyanahhoz a szabadsághoz és az önrendelkezéshez, amely Európa nyugati felét megillette már akkor, és olyan jövőt képzeltek maguknak, amelyben minden állampolgár szabadon, békében élhet, és biztonságban gyarapodhat egy független államon belül.

Ezek lettek Magyarország, valamint Közép- és Kelet-Európa céljai, amelyek végül három évtizeddel később, a kommunizmus összeomlásakor valósultak meg, ma pedig, 67 évvel a forradalom után Magyarország büszkén mondhatja, hogy független nemzet és teljes jogú tagja a nemzetközi és európai közösségnek – mutatott rá a miniszter.

Gulyás Gergely arról beszélt, hogy az utolsó évtized nehéz időszak volt Európában, egymás után jöttek a krízisek: a migráció, a gazdasági válság, a járvány és az orosz-ukrán háború.

Az ismét fellobbanó konfliktus a Közel-Keleten pedig újabb globális válsággal fenyeget, és Európa joggal tarthat attól, hogy ismét nagy számú illegális bevándorló indul el felé – tért át a propagandára a miniszter.

Az elmúlt évtized eseményei egyértelműen megmutatták, hogy válsághelyzetekben nem mindig az Európai Unió megoldásai a jók, helyette vannak jó nemzeti válaszok is

– jelentette ki. Arról is vélekedett, hogy szerinte egyértelműen be kell látni azt is, hogy Európának nem föderálisnak és központilag irányítottnak kell lennie, hanem hatékony együttműködésre van szükség az európai államok választott vezetői között.