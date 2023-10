Rogánék három hónap alatt 15 milliárdot tapsoltak el – Sokba kerül az állami kommunikáció

A kedvenc NER huszár kapta az összes állami kommunikációs megbízást.

Fotó: MTI/Kovács Attila

Közzétette a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) a kommunikációs feladatok ellátásáról szóló idei 3. negyedéves beszámolóját. Ezúttal összesen 15 milliárd 495 millió forint értékben kötöttek kommunikációs szerződéseket az állami cégek, intézmények és minisztériumok megbízásából három hónap alatt

– számol be a Media1.

Mint arról a Media1 júliusban elsőként beszámolt, az NKOH az előző negyedévben 13,1 milliárd forintot, az első negyedévben pedig 14,2 milliárd forintot költött el hasonló célokra, így összesen már 42,8 milliárd forint ment el az állami kommunikációra ebben az évben októberig.

A 3. negyedéves beszámolóból kiderül, hogy július elseje és szeptember 30-a között 39 kommunikációs szerződést kötöttek az NKOH szervezésében. Ezúttal is az összes megbízást a NER kedvenc médiavállalkozójának, Balásy Gyulának a cégei, a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. kapták úgy, hogy a tendereken más induló nem volt.

A 15,5 milliárd több mint felét közvetlenül Rogán Antal minisztériuma utalja ki. A Miniszterelnöki Kabinetiroda ugyanis Balásy médiaügynökségeivel július 20-án 7 milliárd 874 millió forintos szerződést kötött, amelynek célja

„Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai színtéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása”.

A szerződések között szerepel olyan is, amelyről a Media1 is beszámolt már: nettó 1 milliárd 90 millió forintért végez kommunikációs ügynökségi munkát a New Land Media és a Lounge Design a magyar autó- és motorsportban érdekelt HUMDA Zrt. részére.

A legnagyobb összegű szerződéseket részletesen sorolja a Média1.