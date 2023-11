Még szorosabban láncolná Magyarországot a kommunista Kínához a fideszes miniszter

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter büszke, hogy Magyarország a kínai üzleti befektetések első számú célpontja Közép-Európában.

A fideszes Nagy Márton nyugati szövetségeseink helyett a kommunista Kínának udvarol befektetésekért. Forrás: Youtube

A fideszes ezt a hatodik Kínai Nemzetközi Import Expon mondta, Sanghajban.

Az MTI szerint a miniszter kiemelte: „büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország a kínai üzleti befektetések első számú célpontja Közép-Európában. A keleti nyitás sikerét pedig az mutatja, hogy 2023-ban a külföldi tőkebefektetés (FDI) már több mint egyharmada (34 százaléka) érkezik hazánkba keleti országokból, miközben ez 2010-ben 10 százalék alatt volt”.

Magyarország most építi ki a teljes elektromos autógyártáshoz kapcsolódó ökoszisztémát, amelyben a keleti és nyugati cégek közösen állítanak elő elektromos motorokat, akkumulátorokat, napelemeket, elektromos töltőket és teljes autókat is – büszkélkedett Nagy a rendkívül környezetromboló, talajvizet elszennyező, cserében nagyon kevés hozzáadott értéket jelentő beruházásokkal.

A kommunista Kína térhódításához Nagy Márton kormánya a környezetvédelmi jelzőrendszer felszámolása mellett, – a Fidesz által kiagyalt vészhelyzeti kormányzás révén – a lakossági közmeghallgatások teljes ellehetetlenítésével ágyazott meg.

Nagy Márton abban reménykedik, hogy a jelenlegi 100 milliárd eurós teljes FDI állomány, azaz a külföldi tőkebefektetés 2030-ra akár megduplázódhat. Nagy a környezetrombolásért cserében az uniós fejlettség 90 százalékának elérését vizionálta az évtized végére.

A miniszter szerint az Egy övezet egy út kezdeményezés (BRI) jelenleg a világpolitika legátfogóbb projektje. Nagy Márton kiemelte, hogy bár vannak közös kiemelt beruházások, mint a (tetszhalott állapotban vegetáló, Kína érdekeit szolgáló, kínai hitelből épülő) Budapest-Belgrád vasútvonal, ennek ellenére a BRI-hoz tartozó infrastrukturális fejlesztések terén a magyar részvétel más országokkal összehasonlítva alacsony.

Nagy Márton tárgyalást folytatott az ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), azaz a világ legnagyobb bankjának vezetőivel. A megbeszélésen ismételten hangsúlyozta, hogy Magyarország nem csak a nyugati és keleti tőke és csúcstechnológia gazdasági találkozási pontjává, hanem emellett regionális pénzügyi központtá is kíván válni.