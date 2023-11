Bár kirúgták a múzeumigazgatót, azért találhat vigaszt a helyzetben.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Mint ismert, egy rövid huzavona után menesztették a Magyar Nemzeti Főmúzeumtól L. Simon Lászlót, ahol főigazgató posztot töltött be. A kirúgása a Nemzetközi Sajtófotó Kiállítás miatt történt, ahová Dúró Dóra ellenkezésének ellenére beengedték a 18 év alattiakat, ezzel megsértve a „gyermekvédelmi” törvényt.

Sokan felháborodtak a híren, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy L. Simon azért mindig is közel volt a tűzhöz, így a kirúgása után sem kell nagyon sajnálnunk őt. Erre most Hadházy Ákos is rámutatott, aki fotókat tett közzé az egykori politikushoz köthető Kápolnásnyék kastélyról, amit a NER-től kaphatott.

Ezeket a képeket még nyáron kaptam az L.Simon és felesége körül létrejött hatalmas céghálózathoz tartozó kápolnásnyéki kastélyról. Vicces, ahogyan a kerítés mentén apró táblák sorakoznak a hálózat cégeinek adataival. Olyan sok van, hogy nem is fér ide mind

– írja a független politikus.

Emlékeztetőül teszem ki a képeket: bár ijesztő, hogy egy zsebnáci pártelnököcske picsogása miatt rúgnak ki egy múzeumigazgatót és röhejes, amikor az egyik leghithűbb fideszest nyírják ki, L.Simon azért nemigen szomorkodhat. Ha eléggé befogja a száját, megtarthatja a hűbéri birtokot

– következtet Hadházy.