Kastélyinfó Lázár Jánossal: a miniszter saját sorozatot indít

Ha a kormányinfó már unalmas, okosodhatunk Lázár János építési és közlekedési miniszterrel.

Nagyon úgy fest, hogy Lázár János egy saját sorozatot indít a YouTube-csatornáján, amelyben magyar dinasztiákat és azok egykori lakhelyeit mutatja be. Első körben a Károlyi-család füzérradványi kastélyához ment, és készített egy videót – szúrta ki a hvg.hu.

Ugye ők magukat ezeréves családnak titulálják. A lényeg az, hogy az önkép az az, hogy legerősebb, leghazafiasabb, a legvagyonosabb, a nemzet iránt és a haza iránt legelkötelezettebb első családról beszélünk. Ők magukat így identifikálták

– ezzel indította Lázár a videóját.

A miniszter a filmben pedig nem csak a közelmúlt kormányinfós időszakához tér vissza, hanem a régmúltba is. A felvételen marxistázásba fogott, hiszen szerinte a marxista történetírás uralja a magyar gondolkodást is, pedig az európai szemmel is látható vagyonokat összerakó magyar családok által befolyásolt magyar történelmet szerinte fel lehetne fogni családok, személyek történeteiként is. Szerinte a magyar történetírás még adós is egy-egy olyan munkával, ami egy magyar család szemszögén keresztül mutatja be, hogy mi is történt az országgal.

A miniszter azt mondja, emberek ezrei nézik esténként a Tudorokról, vagy Mediciekről szóló sorozatokat, témánk pedig nekünk, magyaroknak is volna, hiszen ott vannak az Árpádok, Anjou-k, vagy akár a Hunyadiak is.