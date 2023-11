Pintér Sándor egyik napról a másikra háromszorosára emelte a gyógyszertárban kevert gyógyszerek készítésének díját

A belügyminiszter által jegyzett szerda esti rendelet csütörtökön már hatályba is lépett.

Pintér Sándor belügyminiszter érkezik az október 23. alkalmából rendezett ünnepségre a Belügyminisztérium Márványaulájába. Illusztráció: MTI/Kovács Tamás

Egy szerda este megjelent kormányrendelet háromszorosára emelte az úgynevezett magisztrális gyógyszerek, azaz a gyógyszertárban helyben kikevert készítmények készítési díját – vette észre a Telex. A Pintér Sándor belügyminiszter mint egészségügyért felelős kormánytag által jegyzett 47/2023. (XI. 15.) BM rendelet értelmében az új díjszabás már november 16. csütörtöktől érvényes.

Azaz, Pintér szó szerint egyik napról a másikra triplázta meg az érintett gyógyszerek elkészítésének árát.

A Telex felidézi, az elmúlt napokban nagy vitát kavart a szakmában, hogy egy orvos-influenszer arról beszélt: több gyógyszerész anyagi okokból megtagadta az általa felírt, helyben elkészítendő gyógyszer elkészítését, miközben erre nem is lenne jogi lehetőségük – ez utóbbit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) is megerősítette neki. Az elkészítés megtagadása mögötti anyagi ok, hogy a szükséges alapanyagok nincsenek készleten, a beszerzésük költséges, és mivel csak nagyobb kiszerelésben érhetők el, miközben ritkán van rájuk szükség, nagyrészt rajtuk marad, ami jelentős veszteséget jelent.

Az Indexen egyébként csütörtök reggel megjelent egy cikk a témában, mely még a rendelet előtti állapotról szól. Ebben a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, Hankó Zoltán többek között arról is beszél, hogy a magisztrális gyógyszerek díja több mint húsz éve változatlan, de „a díj korrekciójáról a kamara két évvel ezelőtt megállapodott a jogalkotóval, bevezetésére a közeli napokban kerülhet sor”.