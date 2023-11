„Aki menetirány szerint ült, mind repült” – Megszólalt az egyetlen utas, aki sértetlenül élte túl a sápi vonatbalesetet

A baleset után még a személyvonat vezetője is tudott válaszolni, aki életveszélyes sérülésekkel került kórházba.

Kép: MTI/Czeglédi Zsolt

Tehervonat és személyvonat ütközött össze a sápi vasútállomáson szerda hajnalban – számoltunk be róla mi is –, többen megsérültek. A vonat egyik utasa sérülések nélkül élte túl a balesetet, ő az RTL Híradónak beszélt a történtekről.

Tehervonat, állj meg!

– ismételték többször a hangosbemondón a sápi vonatállomáson a férfi szerint. Pillanatokkal később már ütköztek is, aki menetirány szerint ült, lerepült a székéről. A nyilatkozó utas ezr megúszta, mivel a másik irányba fordult a széke, ő így csak belesüppedt abba – de olyan erővel, hogy az ülés elhajlott tőle.

A baleset után előre siettek a mozdonyvezetőkhöz. Akkor még a személyvonat vezetője is tudott válaszolni. Ő beszorult, három és fél órán át tartott, mire kimentették, addigra nem volt eszméleténél. A Híradónak azt mondta a a Mozdonyvezetők Szakszervezete, hogy a 48 éves férfit most is mélyaltatásban tartják.

A tehervonat egy 28 kocsiból álló, pernyével megrakott, több mint kétezer tonnás szerelvény volt, amely óránként 60 kilométeres sebességgel hajtott bele a másikba.