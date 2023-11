"Menet közben nem cserélünk lovat" – újabb két évig lesz a Fidesz elnöke Orbán Viktor, van még benne bőven "szufla"

Orbán Viktor volt az egyedüli induló a Fidesz elnöki posztjáért.



Fotó: Facebook / Fidesz

A miniszterelnök beszédében elmondta, ennyi idő után is megtisztelő számára, hogy ismét rábízták a feladatot, hogy vezesse az ország, sőt Európa „legsikeresebb és legerősebb politikai közösségét, a Fideszt. Ami az odaadásomat illeti, nem fogtok csalódni” – írja az Index.hu.

A kormányfő azzal folytatta, hogy a ciklus középső szakaszában vannak, ilyenkor nem váltanak lovat, különösen akkor nem, ha jó irányba húz, és van még benne szufla,

jelentem a kongresszusnak: a kormányban és bennem is van még szufla bőven, ezzel a következő 2,5 évet biztosan végig tudjuk csinálni. Aztán a 2025-ben esedékes kongresszuson meg majd döntünk a hogyan továbbról. Segítendő a potenciális aspiránsok mérlegelését, előre jelzem, továbbra is a legjobb korban vagyok, sőt, úgy tervezem, hogy 2025-re is a legjobb korban, a legjobb karban leszek