Hadházy: Orbánék már a meg sem érkezett uniós pénzeket csórják, egyetlen akcióval tízmilliárd forintunkat lopják ki éppen a közoktatásból

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a lakosság segítségét kéri a most zajló, "nagy iskolai laptoposztás" részleteinek megismeréséhez.

Oktatásból is örömmel lop a fideszes, ha éppen abból tud. Forrás: Facebook

A napokban kaptak kézhez a diákok 120 ezer laptopot, amit elvileg egy 220 milliárd forintos projekt keretében finanszírozott a „gonosz Brüsszel” – írja Facebook oldalán.

A képviselő több forrása szerint is egészen silány gépeket kaptak a gyerekek, nagyon drágán. A eredeti projektkiírás szerint mintegy 600 ezer gépet szereztek volna be, ebből néhányat már a választások előtt fideszesek osztogattak kampányakcióként. Az elérhető egyetlen közbeszerzési felhívás szerint most 120 ezer gépet szereztek be, mintegy 26 milliárd forint (+ÁFA) összegért. Egy-egy gép tehát átlagosan kb. 220 ezer forintba kerülhetett.