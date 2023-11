Megvették Horn Gyula egykori autóját!

Hibátlan állapotban cserélt gazdát a közelmúltban Horn Gyula egykori autója.

Fotó: OldTimer/Facebook

Egy oldtimerek felújításával és értékesítésével foglalkozó magyar cégnek sikerült megvásárolnia az igen érdekes történetű, C-osztályú, fekete Mercedes-Benzt.

A cég a Facebook-oldalán felidézi, hogy a Köztársasági Őrezred 1994-ben 5 darab, vadonatúj Mercedes-Benz W202 C220 Elegance felszereltségű autót rendelt. A négy fekete és egy fehér autót 1994 márciusában vették állományba. Mint írják, a gépkocsikat rádióadó-adóvevővel és mágneses, kék villogókkal is felszerelték.

A flottából a COS-978 rendszámú autó 1994–1998 között Horn Gyula miniszterelnök és családja részére fenntartott jármű volt, amelyet hivatali időn kívül maga a kormányfő is rendszeresen vezetett, ugyanakkor az autóhoz járt egy kirendelt testőr-sofőr is, aki gyakran szállította a miniszterelnök családját is.