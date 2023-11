Ennyi volt a kellemes, őszi idő.

MTI/Balázs Attila

Északias áramlással érkezik a hideg, sarkvidéki eredetű légtömeg térségünkbe – számolt be róla a blikk.hu. Ez azt jelenti, hogy az eső mellett már havazásra is van esély a következő napokban, sőt a hó akár meg is maradhat kisebb körzetekben.

Az összefüggő, vastag felhőzet fokozatosan hazánk délkeleti felére, majd délután egyre inkább a délkeleti, keleti határvidékre húzódik, mögötte gyorsan vonuló felhőtömbök zavarják a napsütést.

Elszórtan valószínű havas eső, hózápor, utóbbi délután egyre inkább a Miskolc-Szeged vonal szélesebb sávjában fordulhat elő. Arrafelé késő estig helyenként vékony hóréteg is kialakulhat. A nyugati szél napközben az ország a nyugati felén, kétharmadán megerősödik, helyenként viharossá fokozódik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul. Késő estére általában -4 és +1 fok közé hűl le a levegő.

Késő estére a keleti országrészben mindenütt csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék, és többnyire derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Ezzel szemben az ország nyugati felére újból egyre több felhő érkezik.

A Dunántúlon elszórtan számíthatunk hózáporokra, vasárnap reggelig a nyugati tájakon többfelé kifehéredhet a táj.

A légmozgás átmenetileg csillapodik, majd hajnalban Sopronnál már újból megerősödik az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára -6 és 0 fok között alakul, azonban a fagyzugokban ennél hidegebb lehet.