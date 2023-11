Hódít a VR-pornó, de súlyos következményei lehetnek a cyberszexnek

A VR-pornó már nem csak a hálószobákba költözött be, hanem tematikus bordélyházakban is élvezhető. Borítékolható, hogy a cyberszex még nagyobb teret fog hódítani, de Lacsny Éva szexuálterapeuta szerint számolni kell az előnyök mellett a VR-szex hátrányaival is - tudta meg a Világgazdaság.

Fotó: 123rf.com

A virtuális valóság (VR) aránylag hamar megérkezett a felnőtt-tartalmak piacára. A VR-pornó azzal kecsegteti a felhasználókat, hogy a szexuális tartalmak passzív megfigyelőiből aktívabb erotikus élményben részesülő fogyasztókká válhatnak. A pornóipar különösen a koronavírus-járvány idején kapott nagy lendületet, amikor az emberek többsége otthon maradt, és a magányos időtöltés megnövelte az igényt az erotikus tartalom iránt – írja a Vg.hu.

Az iparág értéke jelenleg 1,52 milliárd dollár (530 milliárd forint), ez 2030-ra várhatóan 124 milliárd dollárra (43 ezermilliárd forint) duzzad majd.

Az iparág tehát rohamos léptekkel fejlődik, de mit gondol a szexuálterapeuta, hogyan hat ez a szexuális életre?

Az ember a VR-pornó közben megélheti a pillanatnyi sikeresség érzését, de az önbecsülése, az önértékelése és végső soron az énképe (és a férfiképe, női képe) csökken. Mindig találunk olyan életterületeket, kis buborékokat, amiben komfortosan tudjuk érezni magunkat, és megengedi akár a felszabadulás, akár az önmegvalósítás érzését, élményét. Ahol és amikor egy kicsit mások lehetünk

– fejtette ki a Világgazdaságnak a VR-pornó sikerének okait Lacsny Éva szexuálterapeuta, aki szerint az ember úgy van kondicionálva, hogy követni akarja a trendeket, emiatt a cyberszex biztosan nagyot fog ütni.

Hiába a társadalmi, etikai, pszichológiai, emberi, érzelmi aggályok, az ember az ember. Tud gyarló lenni, önző, és tudja a siker érzése motiválni választásaiban. Egy aprócska siker pedig többet ér adott pillanatban, mint hogy akarjon foglalkozni a hosszabb távon értendő önértékelési zavar kialakulásának lehetőségével – például; vagy egyéb más következményekkel.

A szakember úgy véli, hogy azok, akik sikertelenek a szexuális életükben, és/vagy elégedetlenek a teljesítőképességükkel, a testképükkel, a kompetenciáikkal, és eddig szenvedtek a magányosságtól, a szeretetlenségtől, a kudarc érzésétől, azoknak a VR-pornó, a cyberszex, a szexbabák egy új dimenziót nyithatnak. Lacsny Éva szexuálterapeuta szerint ez a csoport tartós fogyasztásra tud berendezkedni, és hosszú távon ez okozhat a gondolkodásukban, a hozzáállásukban, a viselkedésükben komoly problémákat, zavarokat.

A szexuálterapeuta azt is elmondta a Világgazdaságnak, hogy a VR-pornó lehetőséget ad az egyoldalú vágy- és akaratérvényesítésre. Ha ezt beviszi valaki a társas kapcsolataiba, az nyilván nem jó.

Amíg a felhasználó képes a tudatától eltakarni a tényleges valóság látványát és képét, és csak a virtuális élményt tartani szem előtt, addig élvezheti a VR-pornó előnyeit, és megélheti a sikeresség élményét, és mindenféle szexuális vágyát. Amint élesedik a kép (egy szilikonbaba ül-fekszik mozdulatlanul az ágyon, és penetrálva vagy abuzálva lesz), létrejön egy disszonáns érzés, és a szervezet okosan kialakítja az undor vagy akár az erkölcstelenség érzését, így segítve az eltávolodást, jelen esetben a cybersextől. Ez a pszichés folyamat lehet egy organikus kiút azok számára, akik a jövőben rákapnak a VR-pornó nyújtotta élményekre, és akár függőséget is kialakítanak. Az út persze ennél sokkal göröngyösebb lesz…

– zárta gondolatait Lacsny Éva szexuálterapeuta.

via GIPHY