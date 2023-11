A Nemzeti Adó- és Vámhivatal valamit nagyon el akar titkolni... – kezdi bejegyzését Hadházy Ákos.

Fotó: MTI/Rosta Tibor

- számol be közösségi oldalán Hadházy Ákos.

- folytatta az ellenzéki képviselő.

A NAV azonban csak egy összesített adatot volt hajlandó megadni: 1,5 millió tonna gabonát vámkezeltek. Ez elég sok (a magyar éves termés 6 millió), de úgy lett volna érdekes, ha megadják a havi adatokat is (esetleg kiderült volna, hogy a bejelentett tilalom egy nagy kamu). Mikor egy újabb levélben felhívtam a figyelmüket erre, hogy ezt “elfelejtették” közölni, csak annyit válaszoltak, hogy fenntartják a korábbi válaszukat... A biztonság kedvéért még külön rákérdeztem a vámkezelt és a tranzitra plombált szállítmányok mennyiségére is, de arra a levelemre már nem is érkezett “válasz”. Az Országgyűlésről szóló törvényben még mindig ott van, hogy az állami szervek kötelesek segíteni a képviselők munkáját. Csak hát ennek a rendszernek az az egyik lényege, hogy bármilyen szabályt szelektíven lehet alkalmazni, és semmilyen következménye nem lesz, ha valaki megszegi a törvényt – vagy éppen az állítólagos tilalom ellenére importtál ukrán gabonát