Hadházy: Ocsmány cinizmusal tagadta meg a kormány – "Demokráciában már régen bukott volna"

Sunyi határozatokkal állták útját Hadházy Ákosnak.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

- írja közösségi oldalán Hadházy Ákos.

Nos, egy országgyűlési képviselőnek ELVILEG minden joga megvan ezekbe a nem nyilvános susmákolásokba betekinteni. Még az "Alaptörvény" szerint is azért kapják a parlamenti képviselők a fizetésüket, hogy a népet képviselve ellenőrizzék a végrehajtó hatalmat (kormányt). Az országgyűlésről szóló törvény szerint is hozzáférhetünk még a titkos, minősített dokumentumokhoz is (a kétezresek ugye nem azok, "csak" nem nyilvánosak). Ezt a Miniszterelnökség no name államtitkára (Gulyásnak nem volt arca ehhez a válaszhoz, mással íratta alá) nem is vitatta. Inkább azt a pofátlan, cinikus érvelést találta ki, hogy NINCS A MUNKAKÖRI LEÍRÁSÁBAN, HOGY MEGMUTASSA nekem ezeket az anyagokat. (Munkaköri leírásként a kormány által, a kormány tagjainak a feladatairól kiadott rendeletét nevezte meg)