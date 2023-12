Hollik István közzétett egy videót, aminek a címe: „Négy érv, hogy mi miért mondunk nemet Ukrajna EU-csatlakozására”.

Hollik István/Facebook

Hollik a "Négy érv, hogy mi miért mondunk nemet Ukrajna EU-csatlakozására" című videójában első érvként említette, hogy Ukrajna háborúban áll, "ezért sem a határai, sem a lakosságszáma nem meghatározható".

Hozzátette: így nem lehet megmondani, hogy kit akarnak felvenni az unió tagjává. Ráadásul Ukrajnában "lábbal tapossák" a kisebbségi jogokat, "ezt mi, magyarok pontosan tudjuk" – jelentette ki.

A második érvként azt hozta fel, hogy az elmúlt két évben Ukrajna több pénzt kapott Brüsszelből, mint Horvátország, Szlovénia és Magyarország összesen az elmúlt hét évben.

"De ez a pénz semmit nem változtatott meg: továbbra sincs béke, a harctéren pedig tovább folyik az öldöklés" – fogalmazott a politikus.

A harmadik érv az – folytatta Hollik István –, hogy ha Ukrajna belép az EU-ba, szinte biztos, hogy minden ország nettó befizetővé válik. Hozzátette: ez azt jelenti, hogy senki nem kapna uniós támogatást, csak Ukrajna.

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy a Financial Times ki is számolta: Ukrajna legalább 186 milliárd euróra számíthatna a csatlakozás után.

"Ez irgalmatlan összeg. Persze Brüsszel arról nem akar beszélni, hogy ezt a tagállamoknak kéne összedobni" – tette hozzá.

Az Ukrajna EU-tagsága elleni negyedik érvet ismertetve azt mondta: Magyarország 1994-ben nyújtotta be a csatlakozási kérelmét, és az országnak 10 évig kellett dolgozni azon, hogy az unió tagjává válhasson. A többi tagállam is hasonló utat járt be, és a csatlakozás mindenhol legalább 6-7-8 évet vett igénybe.

"Soha nem volt kivételezés, soha nem volt gyorsítópálya. Ukrajna esetében se legyen!" – szólított fel Hollik István.

"A Fidesz-KDNP álláspontja tehát világos: azért nyújtottuk be az erről szóló határozati javaslatot, hogy jövő héten az Országgyűlés is tárgyaljon erről a kérdésről. Sőt, Európában egyedüliként a magyar emberek is elmondhatják erről a véleményüket a nemzeti konzultáció segítségével" – közölte Hollik István.