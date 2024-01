A magyarok szerint Orbán miatt szélsőséges lépést tesz az EU hazánkkal szemben

A decemberi EU csúcs idején kiderült: a magyar felnőttek többsége úgy gondolja, hogy Orbán Viktor az EU-ból való kilépéshez vezetheti Magyarországot.

Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió tagországai állam- és kormányfőinek kétnapos tanácskozására érkezik Brüsszelben 2023. december 14-én, Havasi Bertalannakl, a kormányfő sajtófőnökével. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az IDEA Intézet decemberben – az uniós csúcs előtt – azt vizsgálta, hogy a magyar felnőtt népesség tagjai látnak-e arra valódi esélyt, hogy az Orbán Viktor által képviselt politikai irányvonal előbb, vagy utóbb „kivezeti” Magyarországot az Európai Unióból.

December első felében a 30 évesnél fiatalabbak több mint fele (54%) látta úgy, hogy az Orbán-kormány politikájának valós eredménye lehet, hogy Magyarország végül kilép majd az Európai Unióból. Ezt a fajta kimenetet a nők sokkal inkább reálisnak látják, mint a férfiak (48% vs. 41%), illetve az anyagi helyzetüket rosszabbnak érzékelők is sokkal inkább elképzelhetőnek gondolják, mint azok, akiknek kevesebb anyagi problémával kell szembesülniük. A kérdéssel kapcsolatos vélemények ugyan nem függetlenek a politikai preferenciáktól, de csak a Fidesz-KDNP (23%) és az MSZP (30%) szavazói között vannak kisebbségben azok, akik szerint Orbán politikájában benne van a „Huxit” kockázata. A többi párt támogatói között azok alkotnak kisebb-nagyobb többséget, akik szerint a magyar kormány politikája magában hordozza a kilépés lehetőségét, a politikai preferenciáikban bizonytalan felnőttek fele is úgy látja, valódi esély van erre