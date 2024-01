Őrsi Gergely a Rolex-botrányról: Ezt nem lehet következmények nélkül megúszni

Valaki tízmilliós luxusórákat vett, luxushotelekben szállt meg és milliós luxusruhákat vásárolt a II. kerület pénzén.

Kép: Őrsi Gergely / Facebook

Majdnem két éve számoltunk be a vizsgálatról, amely olyan elképesztő költéseket tárt fel, mint hogy valaki, valakik időmérő eszközként könyveltek luxuskarórákat, például Rolexet a II. kerületi sport kft.-nél

– írja közösségi oldalán Őrsi Gergely, a kerület polgármestere. Az ügyben feljelentés is született, valamint polgári per is indult. Őrsi ez utóbbiról azt írja:

Tegnapra is volt kitűzött tárgyalás, ám a Sport Kft. előző vezetője nem jelent meg. Öt tárgyalási alkalomból ez a harmadik eset.

A polgérmester szerint úgy tűnik, mintha időhúzással próbálnák késleltetni az ügy bírósági feltárását, és az igazságszolgáltatást. Hozzáteszi: