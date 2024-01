Megfejtették Orbán Viktor nemzetközi sikerének titkát, de van egy rossz hír is a fideszeseknek

Úgy tűnik, nem a mostani EP-választás hozza meg az áttörést az új jobboldali erőknek.

Az új jobboldali erők idén még nem lesznek képesek új politikai tömböt létrehozni Európában – állítja Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ nemzetközi igazgatója, aki a hagyományostól eltérő konzervatív erők szerepét tanulmányozta. Lakatos az Indexnek arról beszélt: szerinte Orbán Viktor, valamint az általa inspirált új jobboldali erők sikeresek, mégpedig azért, mert az európai fősodor nem hajlandó szembenézni a társadalmi elégedetlenségekkel és csupán ideológiai alapon politizál.

Orbán Viktor álláspontja szokatlannak tűnhet, azonban sem az Európai Unió történelmében, sem a magyar történelemben nem egyedi. Ha a magyar történelem tükrében nézzük az eseményeket, akkor a jelenben megismétlődni látszó örökös küzdelmet látunk. Vagyunk mi, magyarok, akik védekezünk keleti irányba, és a Nyugat nem fogad be, nem is ért meg minket. Korábbi politikusaink szándéka is az volt, hogy a Nyugat ismerje el az érdemeiket, és egyenlő partnerként kezelje őket. Ez az akarat tükröződik a mai magyar politikában is, amikor a kormány több tiszteletet követel az Európai Uniótól. A két fél számára létezik találkozási pont, hiszen vannak olyan kérdések, amelyekben egyeznek az érdekek, de azt is látnunk kell, hogy a felek nagyon eltérő perspektívából szemlélik a világot