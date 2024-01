Késő lenne ellenzéki előválasztást szervezni az aHang szerint

Egyelőre semmit nem tudni arról, hogy mi lesz az előválasztásokkal.

A Fidesznek mindenesetre nagyon jó, amit a DK és az LMP vezetői művelnek. Forrás: Pixabay

Az ok több ellenzéki párt vezetőinek – ki tudja mi okból történő – civakodása. Az aHang szerint már késő elkezdeni a szervezést is.

Karácsony előtt megakadtak az ellenzéki tárgyalások a közös fővárosi listáról és az ellenzéki polgármesterjelöltekről – írja a Telex. A pártok között január első felében sem történt érdemi előrelépés. Egyelőre senki nem tudja, hogy hogyan tudnák feloldani az ellenzéken belüli vitás kérdéseket.

A Telex ezzel kapcsolatos megkeresésére az MSZP azt írta, már késő lenne belevágni.

A főfideszes ideológus Schmidt Mária gyereke, Ungár Péter által vezetett, mikroszkóppal látható támogatottságú LMP pedig elutasítja az előválasztás gondolatát is.

A DK egyáltalán nem reagált. Előválasztásba a pártok közül csak a Momentum és a Párbeszéd menne bele.

A június 9-i önkormányzati választások közeledtével megállapodások helyett egyre több saját polgármesterjelöltet jelentenek be a pártok. Olyan is van, hogy két, vagy akár három ellenzéki jelölt is kampányra készül.

Az előválasztással is sikerült elkésniük. A Belvárosban mindhárom ellenzéki jelölt, Kovács Alex Gábor, Kerpel-Fronius Gábor és Juhász Péter is nyitott lenne erre, Kovács Alex Gábor meg is kereste az aHangot, hogy a segítségüket kérje a szervezésben. A szervezet már a 2019-es főpolgármester-jelölti kampányban bonyolított előválasztást, majd 2021 őszén is, így tapasztalatuk bőven van. Viszont most nem kérnek belőle, ugyanis

„január közepén már késő van szerintünk az előválasztáshoz”

– közölték. A hivatalos kampányidőszak kezdetére egészen április huszadikáig várni kell, így egy, a Telexnek nyilatkozó ellenzéki politikus szerint az előválasztásra legkésőbb márciusban sort kellene keríteni, ehhez viszont már szervezni is kellene azt. Viszont ehhez rendezni kellene az online szavazás kérdését, amelyet a Momentum szeretne, a DK viszont mereven elutasít – nyilván szavazóinak életkora miatt.