Vitézy Dávid felháborodott, nyílt levelet írt Karácsony Gergelynek a BKK járatok ritkítása miatt. Karácsony Gergely szerint nincs is járatritkítás Budapesten, de a BKK vezérigazgatója elismerte, hogy hibáztak a bevezetésénél.

Egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat hallhattunk a héten Karácsony Gergelytől és Walter Katalintól, a BKK vezérigazgatójától a járatritkítások ügyében. Vitézy Dávid, a korábbi közlekedési államtitkár most nyílt levélben fordult a főpolgármesterhez, hogy vonja vissza az intézkedést.

A BKK szerdán jelezte, hogy január 19-től járatritkításokra készülnek a fővárosban hétfőnként és péntekenként. Ez nemcsak a lakosokban keltett felháborodást, hanem Vitézy Dávid egykori államtitkárban is, aki azt mondta, Budapest versenyképességét csökkentették ezzel a lépéssel.

Karácsony Gergely és Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója is reagált a járatritkításokra pénteken. A főpolgármester először tagadta, hogy járatritkítás lenne, majd beismerte, hogy valóban az van. Úgy fogalmazott, szükség van a ritkításokra, mert nélkülük nem lenne lehetőségük hosszabbítani a járatokat.

Walter Katalin azt mondta, csak a kommunikációval volt a gond, az intézkedéseket a saját adataik támasztották alá, de ha mégsem jön be a számításuk, akkor beavatkoznak.

– mondta Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója az ATV Híradónak pénteken a reggeltől hatályos járatritkítások ügyében, amelyek zsúfoltsághoz, késésekhez vezettek, és előfordult olyan is, hogy utasok lemaradtak buszról, villamosról vagy troliról, amivel munkába vagy iskolába igyekeztek.

A hibának a cégvezető nem járatritkítást tartja, mert mint mondta, „önmagában az az intézkedés amit meghoztunk, az adatalapon, mindent elemezve történt és természetesen az volt kezdetektől fogva az elképzelésünk, hogy ezt folyamatosan fogjuk monitorozni és amennyiben szükség van beavatkozásra, akkor azt meg fogjuk tenni”. Szerinte az intézkedés célja egyébként, hogy átcsoportosítások révén fejleszteni tudják más járatok vonalát.

Sokkal látványosabban, hangsúlyosabban és hamarabb kellett volna kommunikálnunk, én ezért elnézést kérek, de a BKK sokkal pontosabban tudja megítélni – akár járatonként – az utasszám alakulását, mint mondjuk tíz éve. Ezért a döntést a jövőben is fenntartják.

Az utasokon kívül Vitézy Dávid és az LMP is felháborodását fejezte ki a döntéssel kapcsolatban. A párt online petíciót is indított a járatritkítások ellen.

Vitézy Dávid szombaton nyílt levelet írt Karácsony Gergelynek

A tegnapi, egymásnak ellentmondó főpolgármesteri és BKK-vezérigazgatói nyilatkozatok nyomán az alábbi levélben fordultam Budapest főpolgármesteréhez – kezdte posztját Vitézy Dávid

Tisztelt Főpolgármester úr!

A BKK által fű alatt bevezetett járatritkítás negatív hatásai már az első fagyos reggelen megmutatkoztak: az utasok hosszabb várakozási időket és nagyobb zsúfoltságot tapasztaltak az érintett járatokon. A járatritkítást érdemi egyeztetés vagy tájékoztatás nem előzte meg, csak a lebukás után vallották be annak tényét.

Ugyan a BKK vezérigazgatója még tegnap este elnézést kért a hibás előkészítésért és a tájékoztatás elmaradásáért, Ön inkább a szavakkal való bűvészkedést (nincs járatritkítás, de mégis van) és a személyem minősítését választotta, ahelyett, hogy a lényeggel foglalkozott volna: a járatritkítások hatásaival. Hiszen nevezhetik intézkedésnek, forgalmi beavatkozásnak, megváltozott közlekedési szokásoknak, átcsoportosításnak, a kapacitás újraosztásának, vagy mondhatják lassan, hogy mindenki megértse, de mégis, a lényeg ugyanaz: 53 vonalon kevesebb jármű közlekedik és egy sincs, amin több – a BKK közleménye sem állít mást. Ez pedig, akárhonnan is nézzük, járatritkítást jelent.

Volt már sok olyan átszervezés, ahol egyik vonalon kevesebb, másikon több járat közlekedett és a mérleg nulla volt. De ez most nem ilyen, tömeges járatritkítás történt Budapesten, semmi más. Erről döntött érdemi egyeztetés nélkül a BKK, Budapest minden városrészének utasait sújtva. Azt a magyarázatot nehéz kétkedés nélkül fogadni, hogy az otthoni munka, a home office elterjedése miatt pont Budapest külső kerületeinek legkihasználtabb lakótelepi járatait kellene ritkítani Újpalotától Káposztásmegyerig, Havannától Pesterzsébetig, a Csillagteleptől Rákoskeresztúrig, Újpesttől Óbudáig.

Amikor a korábbi városvezetések hasonló, fűnyíróelven végrehajtani kívánt járatritkítási csomagokkal próbálkoztak, minden esetben felléptem a hibás tervek ellen. Így tettem Hagyó Miklós és Demszky Gábor idején 2008-ban és így tettem 2016-ban is, amikor a Tarlós István vezette Fővárosi Önkormányzat csökkentette volna a járatok számát és a közösségi közlekedés színvonalát. Akkor a tervek bejelentését követő tiltakozások hatására mindkétszer visszavonták a korábbi rossz döntéseket és elálltak a járatritkítások tervétől. Most is ezt kérem Öntől.

Kérem, a lehető leghamarabb vonja vissza ezt az elhibázott járatritkítási programot. Bár a pártpolitika világában ez nem szokás, szakemberként a magam részéről örömmel ajánlom fel segítségem. Készen állok közreműködni a rendszer megjavításában, észszerűsítésében. Abban a négy évben, amikor lehetőségem nyílt a BKK-t vezetni, végig el tudtuk kerülni a hasonló fűnyíróelven zajló ritkításokat a mainál nehezebb pénzügyi körülmények között is, sőt, folyamatosan fejleszteni tudtuk a hálózatot. Budapestnek meggyőződésem szerint továbbra is ezt az utat kell járnia, nem adhatunk lejjebb az eddigi szolgáltatási színvonalból – ebben mindig számíthatnak rám.