"Sok családot nehezen érinthetnek majd a februári gázszámlák"

Arra számíthatunk – a korábbi enyhébb teleket megvizsgálva, amikor még működött a rezsicsökkentés –, hogy az elmúlt időszak időjárási viszonyai miatt februárban többet kell majd fizetnünk.

MTI/Soós Lajos

Tény, hogy a hazai telek egyre enyhébbek, de az idei tél eddig eltelt részében több olyan időszak is akadt, amely a szokásosnál hidegebb időjárást hozott Magyarországon – mutat rá a portfolio.hu. Ilyen volt például december első harmada, továbbá januárban is több hideghullám érte el az országot, ilyenkor pedig a földgáz- és a villamosenergia-felhasználás is megemelkedik.

Azaz: számos háztartás magasabb rezsiszámlákat kaphat.

A külső hőmérséklet alakulásával tehát szorosan összefügg a fűtési igény és az energiafelhasználás.Idén a tavaszias idő hatására karácsonytól szilveszterig a napi gázfelhasználás rekord alacsony volt, de január második hetétől érdemi emelkedés kezdődött. A napi földgázfelhasználás az évszak eddigi leghidegebb napján, január 10-én érte el az aktuális tél eddigi legmagasabb értékét, valamivel meghaladva az 50 000 köbmétert. Ez ugyan nem számít kiemelkedően magas értéknek, a korábbi teleken inkább csak átlagos mennyiségnek minősült volna, de a fogyasztás január 6-tól folyamatosan és jelentősen meghaladta a tavalyi bázist.

A külső hőmérséklet változásai így alapvetően befolyásolják a gáz- és villanyszámlákon szereplő összegeket is, a közelmúlt hidegebb időszakai pedig akár érezhetően is megdobhatják azokat, különös tekintettel a regionális különbségekre és az eltérő fűtési szokásokra is.

Ezek alapján arra számíthatunk, hogy februárban számos háztartás magasabb összegekről szóló gáz- és villanyszámlákat kaphat.

Az új rezsicsökkentési szabályok szerint ezzel a havi átlagként meghatározott összeg fölé kerülhetnek a családok. Így a lakossági piaci ár is érvénybe léphet, ami jelentősen magasabb számlákat hozhat.